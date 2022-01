La ligne ferroviaire Chine-Laos accélère le développement de Yuxi de la province du Yunnan

En date du 23 décembre 2021, le nombre de voyages de passagers passant par la gare de Yuxi avait dépassé 85 000. Depuis que le premier train international de transport de marchandises à Yuxi a été envoyé depuis la gare de Yanhe le 27 décembre, plus de 50 cargaisons de marchandises de la chaîne du froid ont été envoyées, selon le département de la publicité de la ville de Yuxi.

Un voyage en train via la ligne ferroviaire Chine-Laos offre un moyen pratique de découvrir le paysage naturel unique et les coutumes culturelles le long de la section Yuxi. Le site fossile de Chengjiang, seul site du patrimoine mondial des fossiles en Asie, révèle l'histoire évolutive des organismes terrestres du Cambrien et est considéré comme l'une des découvertes scientifiques les plus étonnantes du XXe siècle. Les montagnes d'Ailao s'étendent sur des zones tropicales et subtropicales et sont répertoriées par les Nations Unies comme réserve de l'homme et de la biosphère pour l'observation des écosystèmes forestiers et la protection internationale des oiseaux migrateurs. Yuxi, avec son histoire et sa culture uniques, accueillera à bras ouverts des touristes du monde entier.

