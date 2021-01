La Liste annonce son palmarès 2021, une édition de prix spéciaux favorisant l'engagement, l'innovation et les valeurs d'une gastronomie mondiale qui résiste et se réinvente

La Liste publie également la 1ère édition de l'Observatoire de la Gastronomie

PARIS, 19 janvier 2021 /PRNewswire/ -- C'est une nouvelle étape pour La Liste qui a décidé de ne pas publier de nouvelle édition de son classement des 1 000 meilleurs restaurants du monde. Face à la crise économique et humaine liée à la pandémie, La Liste a choisi de mettre à profit sa veille internationale unique et riche de près de 900 sources alimentant son algorithme au profit de nouvelles initiatives.

Guy Savoy (Paris), Eric Ripert, Le Bernardin (New York), Seiji Yamamoto, Ryugin et Yosuke Suga, Sugalabo (Tokyo), conserveront donc leur place de numéro 1 ex-aequo une année de plus.

10 nouveaux prix spéciaux récompensent les efforts et l'engagement de personnalités qui ont su tenir tête à la pandémie pour construire la gastronomie de demain. Soient 30 cheffes, chefs et projets issus de 18 pays qui sont autant de symboles d'un secteur qui encaisse mais ne baisse pas les bras. Parmi eux, 10 lauréats sont français, constituant une sélection locale dans le pays où devait avoir lieu la cérémonie annuelle, repoussée en raison du contexte sanitaire.

Prix de la Nouvelle Destination Gastronomique , sponsorisé par Moët Hennessy :

L'Afrique et son ambassadrice Selassie Atadika , cheffe du restaurant ghanéen Midunu. En France , Florent Ladeyn fait rayonner les Flandres françaises depuis son Auberge du Vert-Mont.

, sponsorisé par Moët Hennessy : L'Afrique et son ambassadrice , cheffe du restaurant ghanéen Midunu. En , fait rayonner les Flandres françaises depuis son Auberge du Vert-Mont. Prix de l'Innovation , sponsorisé par le Marché International de Rungis : Le chef espagnol Dabiz Muñoz pour GoXo, son empire de fast casual . En France , Olivier Nasti à Kaysersberg pour son drive-in, marché des producteurs, food truck sans oublier ses menus à emporter avec des chefs célèbres

, sponsorisé par le Marché International de Rungis : Le chef espagnol pour GoXo, son empire de . En , à Kaysersberg pour son drive-in, marché des producteurs, food truck sans oublier ses menus à emporter avec des chefs célèbres Prix de l'Innovation Digitale : Simone Zanoni , chef italien du George au Four Seasons Hotel George V, pour son aventure familiale et digitale Casa Zanoni.

: , chef italien du George au Four Seasons Hotel George V, pour son aventure familiale et digitale Prix du Changement pour l'Inclusion et la Diversité : Mashama Bailey , cheffe du Grey à Savannah, ambassadrice de la cuisine du sud des États-Unis et exemple de la diversité

, cheffe du Grey à Savannah, ambassadrice de la cuisine du sud des États-Unis et exemple de la diversité Prix de la Responsabilité Éthique et Environnementale , sponsorisé par Accor Live Limitless : Matt Orlando , chef propriétaire d'Amass, à Copenhague, restaurant urbain zéro déchet et anti-gaspillage. En France , la cheffe et entrepreneuse, Nadia Sammut , et sa Cuisine Libre et solidaire depuis l'Auberge La Fenière

, sponsorisé par Accor Live Limitless : , chef propriétaire d'Amass, à Copenhague, restaurant urbain zéro déchet et anti-gaspillage. En , la cheffe et entrepreneuse, , et sa Cuisine Libre et solidaire depuis l'Auberge La Fenière Prix de la Solidarité : « Les chefs avec les soignants » porté par le chef des cuisines de l'Élysée Guillaume Gomez et le journaliste Stéphane Méjanès , et à Hong Kong , le Covid-19 Playbook du groupe Black Sheep Restaurants

« Les chefs avec les soignants » porté par le chef des cuisines de l'Élysée et le journaliste , et à , le du groupe Prix de l'Authenticité et de l'Artisanat : La Ferme de la Ruchotte ( France ), Masashi Yamada (Japon), Las Quince Letras (Mexique)

: ( ), (Japon), (Mexique) Ouvertures de l'Année : CocoCouture (Saint Pétersbourg), Kol (Londres), Euphoria by Jason Tan (Singapour), Ever ( Chicago )

: (Saint Pétersbourg), (Londres), (Singapour), ( ) Nouveaux Talents de l'Année , sponsorisé par Moët-Hennessy : Mory Sacko ( France ), Francesca Ferreyros (Pérou), Antonio Bueno (Italie), Daniel Smith (Angleterre), Josh Boutwood ( Philippines )

, sponsorisé par Moët-Hennessy : ), (Pérou), (Italie), (Angleterre), ( ) Tables à Explorer : La Femme du Boucher ( Marseille, France ), Nur (Maroc), D'Berto, (Espagne), 102 House (Foshan, Chine), Koks (Îles Féroé), Langouste (Serbie), Le Café Suisse (Suisse), Willows Inn (États-Unis).

L'Observatoire de la Gastronomie est un rapport d'études, résultat de l'observation des centaines de sources répertoriées ainsi que des études, articles de fond et témoignages, qui dresse un panorama complet de l'année 2020 et mesure l'impact de la pandémie sur les restaurants. Résistance, initiatives, nouveaux modèles sont illustrés sans écarter les conflits de fond et la naissance d'un mouvement pour reconstruire le secteur sur des valeurs durables

Hélène Pietrini, nouvelle directrice générale de La Liste, commente : « Malgré les fermetures à répétition et un moral à rude épreuve, La Liste a voulu témoigner et faire connaître les efforts remarquables d'un secteur essentiel à notre culture, notre économie et notre bien-être. De cette crise, nous voyons émerger des tendances, des talents et des valeurs non négociables. La gastronomie va changer et se réinventer ! »

Avec désormais plus de 25,000 restaurants géolocalisés dans 200 pays, l'application La Liste s'affirme comme la plus grande sélection gastronomique mondiale.

