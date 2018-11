La liste mondiale de 2018 des chercheurs les plus cités dévoile les chercheurs scientifiques influents et leurs institutions

Clarivate Analytics nomme les personnes aux multiples articles se classant dans le 1 % supérieur des citations dans leur domaine cette année

PHILADELPHIE, 27 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Clarivate Analytics, premier fournisseur mondial de perspectives et analytiques fiables permettant aux chercheurs d'accélérer les découvertes, a publié aujourd'hui sa liste annuelle Highly Cited Researchers (HCR, chercheurs les plus cités). Actuellement dans sa cinquième année, l'analyse des citations identifie les chercheurs influents, déterminés par leurs pairs autour du globe : ceux qui invariablement se sont fait reconnaître à travers un décompte élevé de citations au fil d'une décennie. Le Web of Science sert de base pour l'établissement régulier de listes de chercheurs dont le bilan de citations les positionne dans le 1 % supérieur des citations pour leur domaine et pour l'année.

David Pendlebury, analyste principal des citations chez Clarivate Analytics a expliqué : « Cette année, une nouvelle catégorie transectorielle a été ajoutée afin de reconnaître les chercheurs dont l'influence est considérable dans plusieurs domaines, mais n'ayant pas suffisamment d'articles souvent cités dans aucun des domaines devant être choisis. Par exemple, il est vraisemblable qu'un immunologiste soit aujourd'hui à la fois un biochimiste et un biologiste moléculaire, et un chimiste de même sera un scientifique des matériaux et même un ingénieur. En faisant tomber les cloisons des catégories conventionnelles des disciplines, l'introduction de la nouvelle catégorie transectorielle vise à ce que la liste des chercheurs les plus cités reste à la fois contemporaine et pertinente. »

Les enseignements clés montrent que :

Parmi plus de 4000 chercheurs les plus cités, certains sont nommés dans 21 domaines des sciences et des sciences sociales.

Avec 2 639 auteurs, les États-Unis abritent les plus grands nombres de HCR. Le Royaume-Uni arbore 546. La Chine (continentale) est rapidement en train de gagner du terrain avec 482. L'université Harvard conserve sa position en tête de liste.

conserve sa position en tête de liste. Parmi les 4 058 chercheurs nommés comme les plus cités dans les 21 domaines des indicateurs scientifiques essentiels (ESI), 194, soient 4,8 %, apparaissent dans deux domaines des ESI. Une élite de 24 chercheurs acclamés en Amérique du Nord, en Europe , en Asie et au Moyen-Orient figure dans trois domaines.

, en Asie et au Moyen-Orient figure dans trois domaines. Nouveau en 2018 : environ 2 000 chercheurs supplémentaires se sont également fait connaître grâce à leurs performances exceptionnelles reflétées par l'impact élevé de leurs articles dans plusieurs domaines. Les pays ou les régions ayant plus de 40 % de leurs chercheurs les plus cités sélectionnés dans des catégories transectorielles sont la Suède (53 %), l'Autriche (53 %), Singapour (47 %), le Danemark (47 %), la Chine (43 %) et la Corée du Sud (42 %).

La liste de cette année continue à reconnaître des chercheurs dont le bilan de citation les situe dans les plus hauts classements d'influence et d'impact : elle comprend 17 lauréats du prix Nobel, dont deux annoncés cette année : James P. Allison en physiologie ou médecine, et William D. Nordhaus en sciences économiques. Il faut inclure également 56 lauréats des citations de Clarivate Analytics, personnes que nous avons identifiées à travers l'analyse des citations comme étant des chercheurs 'de classe Nobel' et récipiendaires potentiels du prix Nobel.

en physiologie ou médecine, et en sciences économiques. Il faut inclure également 56 de Clarivate Analytics, personnes que nous avons identifiées à travers l'analyse des citations comme étant des chercheurs 'de classe Nobel' et récipiendaires potentiels du prix Nobel. Les instituts de recherche australiens continuent à s'illustrer : le nombre de chercheurs reconnus comme les plus cités a plus que doublé en quatre ans, passant de 80 en 2014 à 170 en 2018 parmi ceux qui ont été sélectionnés dans un ou plus des 21 domaines. Les instituts de recherche australiens apparaissent comme ayant recruté un nombre significatif de HCR depuis 2014 ainsi qu'un nombre croissant de HCR du pays.

La Chine (continentale) continue à progresser vers le sommet de la liste et a dépassé l'Allemagne pour atteindre la troisième place sur la liste des 10 premiers pays ou régions.

Les organismes de recherche gouvernementaux mettent également en lumière les instituts américains de la santé aux États-Unis (National Institute of Health), premiers organismes de l'administration des États-Unis responsables de la recherche en biomédecine et dans les domaines associés à la santé, figurant en deuxième place sur la liste des chercheurs les plus cités. L'Académie chinoise des sciences et la société Max-Planck se situent aussi parmi les 10 premiers.

La liste des chercheurs les plus cités représente plus de 60 nations, mais plus de 80 % d'entre elles proviennent des 10 pays cités dans le tableau ci-après, et 70 % parmi les cinq premiers, concentration remarquable des talents les meilleurs.

10 premières listes extraites de HCR 2018 Pays / régions avec nombre de

HCR représentés

Institutions avec nombre de HCR représentés États-Unis (2639) 1 Université Harvard, États-Unis (186) Royaume-Uni (546) 2 Instituts américains de la santé (NIH), États-Unis

(148) Chine continentale (482) 3 Université Stanford, États-Unis (100) Allemagne (356) 4 Académie chinoise des sciences, Chine (99) Australie (245) 5 Société Max-Planck, Allemagne (76) Pays-Bas (189) 6 Université de Californie à Berkeley, États-Unis (64) Canada (166) 7 Université d'Oxford, Royaume-Uni (59) France (157) 8 Université de Cambridge, Royaume-Uni (53) Suisse (133) 9 Université Washington de Saint-Louis, États-Unis (51) Espagne (115) 10 Université de Californie à Los Angeles (UCLA), États-Unis

(47)

Annette Thomas, PDG du groupe de recherche scientifique et universitaire, a souligné : « Les progrès des efforts scientifiques représentent une activité critique pour les instituts individuels de recherche et pour des nations entières. La liste de 2018 des chercheurs les plus cités aide à identifier des chercheurs ayant le plus grand impact sur la communauté de la recherche, impact mesuré par le taux auquel leurs travaux sont cités par d'autres. Ceci contribue grandement à repousser les frontières et apporter les connaissances et les innovations à la société, et ce sont ces contributions qui rendent le monde meilleur, plus sûr, plus riche et plus durable. »

La méthodologie déterminant le 'who's who' des chercheurs ayant un impact élevé s'appuie sur les données et analyses réalisées par les experts de la bibliométrie de l'Institut d'informations scientifiques de Clarivate Analytics. Elle fait appel à des indicateurs scientifiques essentiels, compilation unique de mesures de performances scientifiques et de données de tendances sur la base de décomptes de publications d'articles érudits et de données de citations à partir de Web of Science, meilleure documentation dans l'environnement du web sur la recherche scientifique et académique représentant un total de 33 000 revues. Lire notre méthodologie ici.

La liste de 2018 des chercheurs les plus cités et le résumé analytique peuvent se trouver sur https://hcr.clarivate.com/ .

À propos de Web of Science

Web of Science est le plus grand et le plus fiable index de citations indépendant de l'éditeur. Il alimente à l'échelle mondiale l'analytique des découvertes et des citations sur l'ensemble des sciences, des sciences sociales, des lettres et des arts. Avec plus de 1,4 milliard de références citées remontant jusqu'à 1900 et des millions d'utilisateurs chaque jour —des institutions gouvernementales et universitaires de premier plan aux entreprises ayant un important volet de recherche — le réseau de citations du Web of Science sert de fondation pour de puissantes et fiables mesures d'impact des citations, comme entre autres le facteur d'impact des revues et InCites. Le Web of Science aide les chercheurs, les institutions de recherche, les éditeurs et les bailleurs de fonds à découvrir et évaluer l'impact des citations sur plus d'un siècle d'articles de recherche rencontrés dans les livres, actes de conférence et revues les plus illustres.

Clarivate Analytics

Clarivate™ Analytics est le premier fournisseur mondial de perspectives approfondies et recommandations analytiques fiables visant à accélérer le rythme de l'innovation. En nous appuyant sur un patrimoine remontant à plus d'un siècle et demi, nous avons édifié certaines des marques les plus dignes de confiance sur l'ensemble du cycle de vie de l'innovation, notamment Web of Science, Cortellis, Derwent, CompuMark, MarkMonitor et Techstreet. Clarivate Analytics est aujourd'hui une société nouvelle, indépendante, engagée envers une mission d'entreprise audacieuse afin d'aider nos clients à réduire de façon considérable la durée séparant les nouvelles idées et les innovations changeant la vie. Pour davantage d'informations, veuillez visiter clarivate.com.

