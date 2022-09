La liste Virginia 500 Power List distingue le président et le PDG de PRA Group

Kevin Stevenson de PRA Group est honoré pour la troisième année consécutive en tant que leader en Virginie

NORFOLK, Virginie, 3 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Kevin Stevenson, président et PDG de PRA Group, Inc. ( Nasdaq: PRAA), a été nommé sur la liste Virginia 500 Power List du Virginia Business Magazine pour 2022-23.

Le numéro annuel Virginia 500 du magazine récompense les leaders les plus puissants de l'État dans les secteurs des affaires, de l'éducation, de la politique et du gouvernement. En tant que cofondateur et directeur de d'une entreprise mondiale cotée en bourse et leader dans le secteur des prêts non productifs, M. Stevenson figure dans la catégorie finance et assurance.

« Je suis honoré de figurer parmi les personnalités qui façonnent notre État et de le faire à leurs côtés en tant que chef d'entreprise », a déclaré M. Stevenson. « Je crois que lorsque les entreprises réussissent, les communautés qui les entourent le font aussi. J'espère que PRA Group pourra continuer à illustrer cette croyance en perpétuant les bonnes actions, pour les bonnes raisons, avec une attention soutenue sur le long terme. »

Depuis son siège social situé à Norfolk, en Virginie, PRA Group a pour mission d'aider les consommateurs à améliorer leur avenir financier, de créer des carrières épanouissantes pour ses milliers d'employés et de redonner aux communautés locales du monde entier.

Pour lire l'article de la Virginia 500 Power List, veuillez consulter : https://www.virginiabusiness.com/article/finance-insurance-kevin-p-stevenson/

À propos de PRA Group

En tant que leader mondial dans l'acquisition et le recouvrement de prêts non performants, PRA Group restitue du capital aux banques et autres créanciers pour aider à développer les services financiers pour les consommateurs. Comptant des milliers d'employés dans le monde entier, les sociétés de PRA Group collaborent avec les clients pour les aider à régler leurs dettes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.pragroup.com .

Contact pour les médias :

Elizabeth Kersey

Vice-présidente principale, Communications et politique publique

(757) 961-3525

[email protected]

Contact pour les investisseurs :

Najim Mostamand, CFA

Vice-président, Relations avec les investisseurs

(757) 431-7913

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/819349/PRA_Logo.jpg

SOURCE PRA Group