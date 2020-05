La Lituanie intègre l'infrastructure consacrée aux biobanques et à la recherche en tant qu'observatrice

Le Dr Algirdas Monkevičius, ministre lituanien de l'Éducation, des Sciences et des Sports de la République de Lituanie, a déclaré : « La demande en infrastructures de recherche internationales a considérablement augmenté au fil des ans. Ces dernières sont devenues un outil irremplaçable pour créer une dynamique et aider les scientifiques à accomplir d'importants progrès. Je suis heureux de voir la Lituanie intégrer des réseaux établis tels que l'ERIC-BBMRI. En outre, je suis convaincu que la vision de l'ERIC-BBMRI ouvrira de nouveaux horizons pour la Lituanie et l'Europe dans le domaine des biobanques. »

Tomaš Šimulevič, le directeur général de la division des Sciences du ministère de l'Éducation, des Sciences et des Sports de la République de Lituanie, a déclaré : « Nous avons constaté ces dernières années que les perspectives sont favorables pour la Lituanie en matière de développement du secteur des sciences de la vie. Le milieu universitaire a réalisé des percées en biologie moléculaire et l'industrie a connu une croissance stable depuis lors. L'ERIC-BBMRI permettra indéniablement de progresser dans ce secteur et contribuera à sa croissance durable. »

En outre, la professeure Sonata Jarmalaitė, directrice adjointe et directrice intérimaire de l'Institut national du cancer pour la recherche et le développement, a souligné : « L'adhésion à l'ERIC-BBMRI est une occasion unique pour la Lituanie de faire partie de la plus grande infrastructure de recherche européenne en biobanque. Nos chercheurs auront ainsi accès à une vaste collection d'échantillons biologiques préparés selon les protocoles et procédures normalisés de l'ERIC-BBMRI. L'intégration des institutions de recherche lituaniennes et des chercheurs individuels au sein de projets de recherche en collaboration avec des partenaires des pays membres de l'ERIC-BBMRI sera favorisée. En outre, les membres de l'ERIC-BBMRI auront bientôt accès à nos collections de bioéchantillons, structurées selon les normes strictes de l'ERIC-BBMRI et reliées à des outils informatiques unifiés. L'échange de connaissances stimulera l'innovation en matière de recherche translationnelle et aidera au développement de nouvelles solutions cliniques et publiques pour une Europe en meilleure santé. »

Michaela Th. Mayrhofer, la co-directrice générale par intérim de l'ERIC-BBMRI, a déclaré : « C'est avec grand plaisir que nous accueillons la Lituanie au sein de l'ERIC-BBMRI. Les biobanques lituaniennes sont désormais connectées au monde comme jamais elles ne l'ont été. Dans le même temps, les chercheurs et les biobanques lituaniens auront accès aux connaissances, aux outils informatiques et aux conseils personnalisés élaborés par l'ERIC-BBMRI pour consolider leur développement.

« Il s'agit également d'une étape importante pour la recherche européenne en général. », a ajouté le Dr Mayrhofer. « Tandis que d'autres pays diminuent leurs investissements dans la recherche, la Lituanie montre la voie en stimulant le développement de son secteur biomédical – qui est désormais plus important que jamais, compte tenu des défis sanitaires mondiaux auxquels nous faisons face. La vision de la Lituanie est particulièrement impressionnante. »

Le Dr Mayrhofer a conclu : « L'ERIC-BBMRI croit en la fourniture de services et en l'échange de connaissances au profit des chercheurs du monde universitaire et de l'industrie – et, au final, de la société. »

2020 : L'annuaire de l'ERIC-BBMRI facilite la recherche d'échantillons et de données liés à la COVID-19

L'ERIC-BBMRI rassemble plus de 600 biobanques de toute l'Europe. L'annuaire permet aux chercheurs de trouver des échantillons et des données de biobanques dans 17 pays européens. Plus de 30 biobanques de notre réseau fournissent des échantillons, des données et des ressources spécifiques à la COVID-19. Il est mis à jour en permanence : https://www.ERIC-BBMRI.eu/services-support/

L'ERIC-BBMRI est une organisation internationale établie au titre de la législation européenne. Son siège se trouve à Graz, en Autriche. Ses membres sont basés à Bruxelles et dans toute l'Europe.

L'ERIC-BBMRI offre un soutien et des services aux biobanques locales via ses antennes nationales (une par pays). Ces dernières sont pleinement impliquées dans la gestion quotidienne de l'ERIC-BBMRI et fournissent des informations en retour au niveau national. Les services de l'ERIC-BBMRI couvrent trois domaines principaux : les questions éthiques, juridiques et sociétales (QEJS), la gestion de la qualité et les solutions informatiques qui permettent aux utilisateurs de rechercher des biobanques et des collections d'échantillons et de données en ligne et d'en demander l'accès.

Note de la rédaction :

Membres : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Estonie, Finlande, Grèce, Italie, Lettonie, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Suède.

Observateurs : Chypre, Lituanie, Suisse, Turquie, CIRC/OMS.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1165378/National_Cancer_Institute.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1165377/BBMRI_ERIC_Logo.jpg

SOURCE BBMRI-ERIC