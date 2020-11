La lumière, c'est la vie ! La ville néerlandaise d'Eindhoven relie le monde avec la plus grande œuvre d'art lumineuse jamais réalisée sur un site spécifique

Kari Kola et Ivo Schoofs créent leur œuvre d'art lumineuse la plus importante aux Pays-Bas

EINDHOVEN, Pays-Bas, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Cette année, le festival lumiere annuel GLOW à Eindhoven, aux Pays-Bas, envoie un message d'espoir au monde avec la plus grande œuvre d'art lumineuse jamais créée sur un site spécifique. « Connecting the Dots » est une énorme illumination s'étendant sur plus de 80 km2, comprenant plus de 1 500 lampes LED, 1 000 points rouges flottants de 90 cm de large et quelque 20 000 points rouges dans des fenêtres.