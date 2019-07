La magia de las joyas - La embajadora de THOMAS SABO Rita Ora presenta en Berlín su primera campaña

BERLIN, 4 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Ayer miércoles la marca de joyería alemana THOMAS SABO dio el pistoletazo de salida a los dos años de cooperación con Rita Ora en un exclusivo evento celebrado en Berlín. La cantante británica actuó por primera vez como nueva embajadora internacional de THOMAS SABO ante unos 300 invitados. Con motivo del lanzamiento de la nueva colección Otoño/Invierno 2019, la artista presentó la nueva campaña de la firma bajo el lema de la "magia de las joyas".

«Estoy muy contenta de poder colaborar con THOMAS SABO. Las joyas forman parte de mi vida. Me recuerdan vivencias pasadas, simbolizan presente y futuro y envuelven de energía mi estilismo. Las joyas de THOMAS SABO me fascinan por su versatilidad. ¡Realmente saben cómo hacer felices a todas las mujeres!», comentó Rita Ora a los representantes de los medios de comunicación tanto alemanes como internacionales, así como numerosos famosos y amigos de la marca en el Oderberger Schwimmhalle, el espacio escogido para el evento.

«El carácter decidido de Rita Ora, su autenticidad y la pasión con la que persigue sus sueños la convierten en una verdadera creadora de tendencias dentro de una comunidad global. Estas cualidades subrayan a la perfección la visión que THOMAS SABO persigue en sus joyas», comentó el fundador de la empresa Thomas Sabo durante la celebración.

Sobre THOMAS SABO

THOMAS SABO es una empresa de presencia internacional, situada a la cabeza del segmento de joyería, relojes y accesorios, que diseña y comercializa productos de estilo de vida para hombres y mujeres. La empresa, fundada en 1984 por Thomas Sabo en el sur de Alemania en Lauf an der Pegnitz, cuenta con 300 tiendas propias repartidas por los cinco continentes y cerca de 1.800 empleados. En el emplazamiento original THOMAS SABO da trabajo a unas 500 personas. THOMAS SABO coopera adems en todo el mundo con cerca de 2.800 socios comerciales, así como con las principales líneas aéreas y de cruceros.

