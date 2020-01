La magia detrás del motor NSX de Acura

"Es aquí, en la Planta de Motores Anna, donde el corazón del NSX da sus primeros latidos", dijo Jim Mankin, quien fungió como líder del proyecto de calidad del motor para la producción del motor NSX. "Para la fabricación del motor NSX se reúne lo mejor del talento de nuestro departamento de montaje, quienes fabrican a mano el motor que propulsa al superauto Acura hecho en Estados Unidos y ayudan a que el NSX deje su huella en el mundo de la fabricación".

Además de resaltar la destreza artesanal que permite que el motor NSX cobre vida, el video explora los antecedentes y el desarrollo del diseño de este motor personalizado, lo cual incluye una exhaustiva entrevista con Ted Klaus, quien se desempeñó como el líder mundial para el desarrollo del NSX. Klaus ahora ocupa el puesto de presidente de Honda Performance Development y supervisa el programa de carreras de los vehículos deportivos Acura en América del Norte, que han resultado ganadores en múltiples campeonatos y entre los que se encuentra el Acura NSX GT3 EVO.

"Los responsables del desarrollo del NSX original nos dijeron que no copiáramos lo que ellos habían hecho. De lo que se trata con el NSX es de adentrarse en el futuro y de continuar avanzando", señaló Klaus. "Lo más importante es que no es tecnología simplemente por amor a la tecnología, es tecnología al servicio de nuestros clientes, y eso me llena de un orgullo tremendo. Este es un motor que verdaderamente es digno del nombre 'NSX'".

Te invitamos a conocer y compartir el video: https://www.youtube.com/watch?v=jtCcnrO2Rzs&feature=youtu.be

Acura es una marca líder en automóviles de lujo que entrega "Precision Crafted Performance", una aproximación original a la tecnología y diseño que crea una nueva experiencia de manejo.

La línea de Acura en México incluye cinco modelos distintivos –TLX sedán de lujo, ILX sedán deportivo, RDX SUV de lujo para 5 pasajeros, y Acura MDX de siete pasajeros, históricamente la SUV de lujo de tres filas más vendida en los Estados Unidos. Recientemente, Acura presentó la nueva generación del NSX superauto como una expresión cumbre y nueva de Acura Precision Crafted Performance.

FUENTE Acura

