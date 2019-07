La magie des bijoux - L'égérie THOMAS SABO Rita Ora présente sa première campagne à Berlin

BERLIN, 4 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Mercredi, la marque de bijoux THOMAS SABO a célébré le début de sa coopération de deux ans avec Rita Ora par un événement exclusif à Berlin : la pop star britannique a fait sa première apparition dans son rôle d'égérie globale THOMAS SABO devant quelque 300 invités et a présenté la nouvelle campagne THOMAS SABO sur le thème de la « magie des bijoux » à l'occasion du lancement de la nouvelle collection automne-hiver 2019.

« Je suis très heureuse de pouvoir collaborer avec THOMAS SABO. Personnellement, je considère que les bijoux font partie de ma vie. Ils portent les souvenirs du passé, évoquent le présent et l'avenir, et donnent du peps à mon style. Les créations THOMAS SABO séduisent par leur diversité et font vraiment le bonheur de toutes les femmes ! », a déclaré Rita Ora devant les convives de toutes nationalités, parmi lesquels des représentants des médias, de nombreuses célébrités et des amis de la marque, réunis dans le complexe événementiel de l'ancienne piscine Stadtbad Oderberger.

« Le tempérament de Rita Ora, son authenticité et sa passion à poursuivre ses rêves en font une vraie trendsetteuse au sein d'une communauté globale… Autant de qualités qui mettent parfaitement en lumière la vision des bijoux que THOMAS SABO veut transmettre », a précisé le fondateur de la marque Thomas Sabo, lui aussi présent.

Des photos de l'événement sont mises à disposition ici en téléchargement pour un usage rédactionnel.

Hashtags : #RITAORAxTS #MAGICbyTS

Picture is available at AP Images (http://www.apimages.com)

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est à l'échelle internationale une entreprise leader dans le segment des bijoux, montres et accessoires, qui conçoit et commercialise des produits lifestyle pour femme et homme. Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, en Allemagne du Sud, l'entreprise est présente sur les cinq continents avec son propre réseau de 300 boutiques et compte quelques 1 800 salariés. À son siège social, THOMAS SABO emploie près de 500 collaborateurs. De plus, THOMAS SABO coopère dans le monde entier avec environ 2 800 partenaires commerciaux ainsi qu'avec les plus grandes compagnies aériennes et les leaders sur le marché des croisières.

Press Contact:

THOMAS SABO GmbH & Co. KG

Felizia Kindermann

Head of International & Corporate PR

Tel: +49-(0)9123-9715-0

Mail: press@thomassabo.com

http://instagram.com/thomassabo

http://twitter.com/THOMASSABO

http://www.youtube.com/ThomasSaboOfficial

Related Links

http://www.thomassabo.com



SOURCE THOMAS SABO GmbH & CO.KG