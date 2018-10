La marca Cubavera® de Perry Ellis International honra sus raíces hispánicas con arte, donando

Las tres obras se develaron el 24 de septiembre en www.cubavera.com y en los medios sociales a través de @Cubavera y la página personal de cada artista (@mijares, @_edwardgranger y @gustavonovoapainter).

Cubavera y PEI celebran el Mes del Legado Hispano debido a su profunda conexión con la cultura hispana. La marca Cubavera abarca el auténtico estilo de vida latino, infundiendo los estilos icónicos con detalles modernos a fin de crear un abordaje único y fresco a la moda. Se incorporan estampados vibrantes, bordados sofisticados y estilos actualizados a la colección de cada temporada de camisas de hilados y tejidos, pantalones, shorts, trajes de baño y camisetas. Cubavera es una marca multicultural que verdaderamente se extiende a través de las generaciones.

Las tres piezas estarán en vivo en Paddle8.com desde el 15 de octubre al 1 de noviembre y beneficiarán a la Fundación Nacional Hispana para las Artes, que apunta a fomentar la presencia de latinos en las industrias de los medios, las telecomunicaciones y el entretenimiento.

Para conocer más sobre #CubaveraIcons, visite https://www.cubavera.com/features/hispanic-heritage. Para sumarse a la conversación, etiquete @Cubavera y #cubavera #cubaveraicons en Instagram, Facebook y Twitter.

Acerca de Cubavera

La marca Cubavera representa la alegría, la vitalidad y el color del sabor único de la cultura latina de Cuba, interpretada en una colección de indumentaria y accesorios para hombres. Todo lo que hacemos en Cubavera está diseñado para invitar a nuestra familia de fan a Vivir la Buena Vida, a la manera de Cubavera. Nuestra "Buena Vida" Cubavera trae estos mismos ideales que trajimos de la camisa guayabera original a la vida cotidiana: lucir bien, sentirse fresco y poner un poco de ritmo latino y sabor tropical en cada día, sin importar quién es o dónde está. Para conocer más información, visite www.Cubavera.com.

Acerca de Perry Ellis International

Perry Ellis International, Inc. es un diseñador, distribuidor y otorgante de licencias líder de una amplia línea de indumentaria, accesorios y fragancias de alta calidad para hombre y mujer. La colección de la compañía de camisas informales y de vestir, indumentaria para golf, sweaters, pantalones de vestir, pantalones informales y shorts, ropa de jean, indumentaria activa, vestidos y trajes de baño para hombre y mujer está disponible a través de todos los principales niveles de distribución minorista. La compañía, a través de sus subsidiarias totalmente controladas, es propietaria de una cartera de marcas con reconocimiento nacional e internacional, entre las que se incluyen: Perry Ellis®, An Original Penguin by Munsingwear®, Laundry by Shelli Segal®, Rafaella®, Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry®, Manhattan®, Axist®, Jantzen® y Farah®. La compañía realza su gama de marcas mediante la licencia de marcas registradas de terceros, entre ellas Nike® para trajes de baño, Callaway®, PGA TOUR® y Jack Nicklaus® para indumentaria de golf, y Guy Harvey® para indumentaria de pesca de alto rendimiento y ropa informal elegante. Puede encontrarse más información sobre la compañía en http://www.pery.com.

Acerca de la National Hispanic Foundation for the Arts (NHFA)

Fundada por los actores Jimmy Smits, Esai Morales, Sonia Braga, Merel Julia y el abogado de Washington D.C. Félix Sánchez, la NHFA aborda la subrepresentación de los latinos en el ámbito del espectáculo a través de iniciativas educativas, participación con la audiencia y la industria, desarrollo de contenidos y talentos, diversidad y defensa de los derechos civiles. Conforme a su dedicación a la educación y las artes, en sus 21 años de extensión, la Fundación Nacional Hispana para las Artes ha proporcionado más de $10 millones en mentorización y participación, que incluyen becas universitarias a más de 400 estudiantes latinos de nueve universidades y colegios universitarios de élite.

Por consultas de prensa, contactar a:

Jorge Méndez

jorge@zm-pr.com

305.372.2502

