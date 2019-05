La marque chinoise de spiritueux, Moutai, lance une campagne de marketing à grande échelle en Tanzanie

Moutai, une des marques nationales emblématiques de la Chine, a accéléré son expansion internationale. Ce succès, illustré par la croissance du nombre d'amateurs de la boisson alcoolisée chinoise dans le monde, témoigne de la présence nettement accrue du fabricant d'alcool. À son arrivée à l'aéroport international Julius Nyerere de Dar es-Salaam, lors d'une journée ensoleillée, la délégation a été entourée d'une foule enthousiaste d'amateurs est-africains de Moutai. Ils étaient vêtus de t-shirts décorés du logo Moutai superposé à un contour du continent africain et brandissaient des banderoles et des drapeaux arborant les mots « Bienvenue à la délégation de Moutai ».

Les amateurs ont exprimé leur accueil et leur enthousiasme quand ils ont crié wo ai moutai (« Nous aimons Moutai »), dans leurs meilleurs efforts pour prononcer les mots chinois, et ont chanté des chansons aux rythmes est-africains, montrant collectivement l'attachement émotionnel à la marque. MM. Wang et Yang ont chaleureusement serré la main des amateurs enthousiastes, en plus de se joindre à eux pour chanter les chansons et poser pour une photo de groupe. Les amateurs ravis ont attiré l'attention des foules de passagers en train de débarquer ou d'attendre un vol à l'aéroport.

L'Afrique fait partie intégrante de l'expansion internationale de Moutai. Le fabricant d'alcool chinois prévoit de se concentrer sur les pays de l'Afrique de l'Est, notamment la Tanzanie, le Kenya et l'Éthiopie, au cours de cette campagne, mettant ainsi en œuvre son projet de tenir une conférence de promotion de la marque à grande échelle à Dar es-Salaam.

La délégation organisera une série d'événements, notamment un grand rassemblement culturel, plusieurs petites séances de dégustation ainsi que des visites dans les ambassades de Chine dans plusieurs pays, au cours des deux prochaines semaines, dans le but d'accroître la visibilité du fabricant en Afrique de l'Est. Dans le même temps, la délégation s'engagera également dans une vaste initiative d'étude de marché et organisera le symposium des revendeurs résidents, afin de mieux comprendre les tendances du marché de l'Afrique de l'Est et de s'appuyer sur les connaissances acquises pour établir la stratégie et la feuille de route de la société en vue d'une expansion mondiale.

