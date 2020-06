La marque chinoise de spiritueux Shede reçoit le prix Superior Taste Award de trois étoiles, un nouveau record dans les 15 ans d'histoire de l'ITI

BRUXELLES, 3 juin 2020 /PRNewswire/ -- Le 2 juin 2020, l'International Taste Institute (ITI, anciennement ITQI) a officiellement annoncé les lauréats des prix de son évaluation de produits alimentaires et de boissons du monde entier, l'un des prix les plus prestigieux de l'industrie. Pour cette édition 2020, des produits alimentaires et des boissons de plus de 800 producteurs du monde entier ont été goûtés et évalués et seulement 325 d'entre eux ont reçu le prix Superior Taste Award de trois étoiles, qui jouit d'une renommée mondiale. Seuls quatorze des lauréats étaient des sociétés de spiritueux et d'alcools. Parmi ces dernières se trouve Shede Spirits, qui a remporté deux prix de trois étoiles avec ses produits très haut de gamme les plus populaires : Tianzihu et Wisdom Shede.