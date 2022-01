La marque d'appareils intelligents domestiques CHiQ reconnue comme l'une des 10 meilleures marques d'électronique grand public lors de la cérémonie de remise des prix GTB

La liste annuelle GTB est reconnue comme la plus haute distinction dans le secteur international de l'électronique grand public. La cérémonie de remise des prix GTB de cette année sur le thème « La technologie contribue au développement diversifié des marques » a été conçue pour promouvoir la transformation numérique du secteur de l'électronique grand public en aidant les marques du secteur du monde entier à améliorer le noyau de leur compétitivité grâce à une perpétuelle innovation technologique. Les lauréats ont été sélectionnés après six mois d'évaluations exhaustives par des institutions tierces faisant autorité à l'international, un jury composé de professionnels de haut niveau et de médias grand public bien connus.

CHiQ a eu une fois de plus l'honneur de justifier la compétence robuste des marques chinoises dans les nouvelles technologies, produits et applications numériques, qui les aident à asseoir leur place de leader dans le secteur mondial de l'électronique grand public.

CHiQ Metaverse Q8R MaX remporte le Gold Innovation Award et présente la dernière innovation de la marque en matière d'électronique grand public. Avec l'arrivée de l'ère 5G, il incombe aux fabricants d'appareils domestiques de développer des produits qui s'intègrent davantage à l'intelligence artificielle des objets (AIoT) et aux écrans ultra-haute définition, à mesure que les scénarios domestiques deviennent plus diversifiés et intelligents. De plus en plus de marques d'électronique grand public passent d'un mode autonome traditionnel à un mode interactif.

Les expériences créées par la combinaison de la technologie 5G, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT) permettent aux consommateurs de profiter de modes de vie qui, il y a à peine dix ans, était inimaginables. De plus, l'intégration des écrans 5G, AIoT et 8K apporte une nouvelle vitalité à l'écosystème de la télévision tout en facilitant la transformation industrielle actuelle, l'un des objectifs de CHiQ.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1731068/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1731067/image_2.jpg

SOURCE CHiQ