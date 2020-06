La marque de boissons hydratantes HALO présente la superstar internationale et entrepreneur, Armando Christian Perez (Pitbull), en tant que nouvel investisseur et ambassadeur

« Lorsque nous avons découvert HALO, nous étions enthousiasmés à l'idée de participer à la prochaine révolution de l'hydratation et à la nouvelle génération de VitaminWater », a déclaré Armando Christian Perez (Pitbull). « Nous sommes ravis d'annoncer officiellement notre partenariat avec l'équipe de HALO et avons hâte de travailler activement ensemble pour que tout le monde reste hydraté à la maison et sur la route. Dale! », ajoute-t-il.

HALO (une société minoritaire détenue par des femmes) et Pitbull partagent une passion pour l'inclusion et l'égalité ainsi que la vision commune d'aider le monde à mieux s'hydrater. En conséquence, pour donner au partenariat une touche révolutionnaire, l'équipe vénérée des six danseuses de Pitbull, The Most Bad Ones, se convertira également en actionnaire de HALO. L'efficacité inégalée de la boisson, ses bienfaits pour la santé et son goût délicieux maintiendront les danseuses hydratées toute la journée (et toute la nuit). Cette vaste collaboration prévoit également de donner une partie des recettes à la SLAM! Academy de Pitbull.

Le PDG et co-fondateur de HALO Sport, Anshuman Vohra, s'est exprimé ainsi à propos de son tout nouveau partenaire-investisseur : « Ayant été longuement inspiré par la musique d'Armando, son histoire d'autodidacte et son altruisme envers et au nom de la communauté dans son ensemble, je suis aussi très impressionné par ses initiatives entrepreneuriales et son œil avisé pour les investissements en capital-risque. » La co-fondatrice et directrice des produits, Robin Shobin, a ajouté : « Je suis ravie que Pitbull ait pris un vif intérêt à soutenir une société visant à améliorer la santé des Américains. Les boissons chargées de sucre continuent de provoquer toute une série de problèmes de santé à travers le monde, et le soutien de Pitbull à notre mission est donc inestimable. » HALO est disponible dans certains points de vente au détail à travers le pays et à l'échelle nationale sur www.halosport.com et Amazon.

Ciara McDevitt Jessica Markowitz Tom Muzquiz Directrice de la marque HALO Directrice commerciale de HALO Contact pour les artistes +44 7930 379 006 +1 917 32 6478 +1 323 337 6563 [email protected] [email protected] [email protected]

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1195213/HALO_x_Armando_Christian_Perez_Announcement.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1195212/HALO_Sport.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1195211/HALO_Logo.jpg

Related Links

https://halosport.com



SOURCE HALO Sport