LA MARQUE DE CAFÉS VIENNOIS, JULIUS MEINL, ENCOURAGE LES MOMENTS PRÉCIEUX GRÂCE À L'INITIATIVE « SAY THANK YOU » (« DITES MERCI »)

L'étude a révélé que pour chaque « merci » reçu, d'autres remerciements sont adressés, créant ainsi une réaction en chaîne de gratitude et de gentillesse. Remercier quelqu'un va au-delà des mots : 79 % des personnes interrogées s'accordent à dire qu'inviter quelqu'un à prendre un café est de loin l'un des moyens les plus populaires d'exprimer sa gratitude, suivi par une étreinte. À Vienne, Milan, Zagreb et Bucarest, 85 % des personnes interrogées sont d'accord pour dire qu'un sourire de la part d'un inconnu peut égayer leur journée, prouvant que les gestes simples ont un effet transformateur.

Christina Meinl, directrice générale de Julius Meinl Austria, a déclaré : « Le monde a besoin de plus de gentillesse en ce moment, et cette étude prouve que les gestes du quotidien peuvent avoir un grand impact. À l'occasion de notre 160e anniversaire, nous voulons créer des moments encore plus significatifs dans la vie des gens. Inspirée par la culture des cafés viennois, reconnue mondialement par l'UNESCO, l'initiative « Say Thank You » vise à répandre la gratitude avec chaque tasse de café que nous servons ».

L'étude révèle également que plus d'un tiers des personnes interrogées sont plus enclines à dire « merci » aujourd'hui qu'il y a deux ans, 26 % d'entre elles expliquant qu'elles ont fait le choix de se montrer plus gentilles après la pandémie.

En outre, 63 % des personnes interrogées ont l'impression de ne pas être considérées à leur juste valeur sur leur lieu de travail. Selon plus de la moitié des personnes interrogées (55 %), l'une des façons les plus efficaces de montrer son appréciation au travail est de proposer une pause-café à quelqu'un.

Julius Meinl est réputé pour la qualité de ses cafés et le service qu'il offre à ses partenaires du CHR. Cette initiative vise à soutenir les cafés du monde entier et à susciter plus de 100 000 remerciements au printemps. Pour chaque café commandé dans les points de vente participants, les amoureux du café se verront remettre un bon qui leur permettra d'offrir, gratuitement, une tasse de café Julius Meinl à un proche.

La campagne #SayThankYou sera lancée le 20 avril 2022. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.juliusmeinl.com/say-thank-you.

