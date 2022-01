LA MARQUE DE MODE INTERNATIONALE CLAIRE'S NOMME RICHARD FLINT AU POSTE DE PRÉSIDENT EUROPÉEN

Fort de plus de vingt ans d'expérience dans le commerce de détail, Richard Flint a fait ses preuves dans des rôles de direction clés, et son approche stratégique de la croissance et de l'évolution des entreprises sera déterminante pour l'expansion de l'empreinte internationale de Claire's en Europe. M. Flint s'attachera à renforcer la présence européenne de Claire's grâce à un solide pipeline de croissance et à développer la chaîne d'approvisionnement internationale afin d'optimiser le flux de produits vers les clients via les canaux de Claire's, en mettant l'accent sur l'activité en plein essor des concessions.

« Richard possède une grande expérience, une connaissance experte du marché et une volonté d'optimiser la croissance, ce qui sera déterminant pour le positionnement de notre marque et notre succès à long terme en tant que marque de mode internationale qui inspire l'expression de soi », a déclaré Ryan Vero, Directeur général. « Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec Richard afin de donner vie à notre vision pour Claire's ».

« Claire's est une marque puissante avec un public mondialement engagé, et ma mission est d'étendre l'empreinte internationale de Claire's, en proposant de manière transparente les produits avant-gardistes de la marque, et en offrant des expériences mémorables en magasin ainsi que des services de piercing d'oreilles à la pointe du secteur à encore plus de clients en Europe, leur permettant ainsi de s'exprimer grâce à notre marque », a déclaré Richard Flint, Président de la division européenne.

Richard Flint a récemment occupé le poste de directeur de la croissance et de membre du conseil d'administration de HEMA, où il a assuré une croissance importante grâce à son leadership et à sa vision du numérique et du multicanal. Flint a également été intimement impliqué dans l'initiative de fusion et d'acquisition de l'entreprise, jouant un rôle clé dans l'équipe de direction responsable de la vente de HEMA BV en 2018 et de la vente ultérieure de l'entreprise à un consortium d'investisseurs privés en décembre 2020. Avant HEMA, Flint a occupé le poste de vice-président, Direct-to-Consumer chez Nike, dirigeant les activités de l'entreprise en Grande Chine, notamment le redressement de son parc de marques, et augmentant considérablement les performances du commerce électronique sur les plateformes et les propriétés numériques détenues.

À propos de Claire's Stores, Inc.

Claire's Stores, Inc. est une marque de mode internationale entièrement intégrée qui s'engage à favoriser l'expression de soi par la création et la distribution de produits et d'expériences exclusifs et soigneusement sélectionnés. Depuis plus de 50 ans, Claire's est une référence pour les personnes curieuses, créatives et influentes et un acteur de premier plan dans le domaine du piercing d'oreilles, offrant un assortiment de produits et d'accessoires de mode novateurs qui aident les jeunes du monde entier à s'exprimer et à se démarquer. Grâce à ses marques internationales, Claire's® et Icing®, l'entreprise offre une expérience de shopping immersive et omnicanale dans des magasins indépendants et des concessions en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que dans des magasins franchisés au Moyen-Orient et en Afrique du Sud. Pour plus d'informations sur Claire's, consultez le site www.clairestores.com .

