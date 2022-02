LA MARQUE DE MOTONEIGES LYNX DE BRP PRÉSENTE UNE NOUVELLE PLATEFORME, PLUS DE PUISSANCE ET UNE EXPÉRIENCE CONNECTÉE

Introduction des modèles Shredder construits sur la nouvelle plateforme Radien 2 La plateforme Radien 2 de Lynx permet aux modèles Shredder de perdre jusqu'à 35 livres ou 16 kg par rapport aux modèles qu'ils remplacent. La plateforme met également en jeu des phares à DEL de 3 440 lumens et un capot et des panneaux latéraux beaucoup plus minces et compacts qui sont très performants dans la neige profonde et sur les terrains exigus.

« Notre gamme Lynx 2023 regorge d'innovations qui augmentent les performances des pilotes de neige profonde, en leur donnant la puissance et l'expérience connectée dont ils ont besoin pour dompter l'arrière-pays », a déclaré Pascal Vincent, directeur de la stratégie mondiale des produits chez Snowmobiles. « Non seulement les modèles Shredder sont équipés de la nouvelle plateforme Radien2 pour une maniabilité optimale, mais ils sont également disponibles avec la toute nouvelle option Rotax 850 E-TEC Turbo R, une première pour les motoneiges Lynx. »

Trois ans seulement après avoir lancé le premier moteur turbo à deux temps de production au monde, BRP relève le défi en lançant le nouveau Rotax 850 E-TEC Turbo R, le moteur turbo à deux temps le plus puissant de l'industrie, avec 180 chevaux. Les antécédents testés et approuvés du 850 E-TEC, dans ses versions turbo et non turbo, donnent aux motocyclistes l'assurance d'une facilité d'utilisation clé en main et d'une performance exceptionnelle dans toutes les conditions et à toutes les altitudes.

Les pilotes qui choisissent le nouveau Shredder ont également la possibilité d'ajouter un tout nouvel écran tactile couleur de 10,25 pouces qui fait passer la connectivité à un niveau supérieur. Ce nouvel écran est doté d'un design élégant et d'une technologie de pointe, notamment le Bluetooth et le Wi-Fi pour une connectivité sans faille et des mises à jour logicielles en temps réel. L'interface simple, prévisible et cohérente avec l'écran tactile et les commandes manuelles illustre la facilité d'utilisation pour les conducteurs. Le système intégré BRP Connect permet une connexion rapide aux téléphones intelligents et aux systèmes de communication afin que les conducteurs puissent écouter de la musique, se parler, voir la navigation à l'écran avec l'application BRP Go ! et bien plus encore.

Introduction de nouveaux modèles de motoneiges Lynx en Amérique du Nord

L'offre de motoneiges Lynx disponibles en Amérique du Nord s'élargit avec deux modèles Xterrain pour 2023, le RE et le Brutal qui illustrent l'attitude scandinave « go anywhere », ou le fait de pouvoir aller n'importe où. La RE amène le segment des véhicules multisegments à de nouveaux niveaux de haute performance avec des amortisseurs massifs KYB, une suspension arrière PPS3 et un choix de moteurs à deux temps Rotax 850 E-TEC ou à quatre temps 900 ACE Turbo R. La Brutal entre en scène avec une chenille de 20 pouces de largeur et le poids le plus léger de sa catégorie, ce qui la rend pratiquement inarrêtable, quel que soit le terrain.

Édition anniversaire limitée et nouveaux modèles pour les jeunes en Europe*

2023 marque le 40e anniversaire du légendaire modèle GLX 5900 qui a révolutionné la catégorie des chenilles larges en 1983. Pour célébrer cette étape importante, Lynx présente le modèle Commander GLX 5900 en édition limitée, qui n'est disponible qu'en Europe* et en précommande au printemps 2022 uniquement.

La gamme Lynx 2023 présente également les nouveaux Rave 120 et Rave 200 pour les enfants et les jeunes pilotes, afin que toute la famille puisse se lancer dans une aventure en motoneige Lynx. Ces motoneiges plus petites seront disponibles pour la prochaine génération de pilotes européens* Lynx.

Pour plus d'informations sur la gamme complète des modèles Lynx 2023, y compris les spécifications des véhicules et les informations techniques, rendez-vous sur www.brplynx.com.

*Les modèles peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays européens. Les clients doivent contacter leur concessionnaire local pour connaître leur disponibilité.

À propos de BRP

Nous sommes un leader mondial dans le domaine des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux, grâce à plus de 75 ans d'ingéniosité et à une attention particulière portée à nos clients. Notre portefeuille de produits distinctifs et à la fine pointe de l'industrie comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules routiers et hors route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou et Quintrex, les systèmes de propulsion marins Rotax ainsi que les moteurs Rotax pour karts et avions de plaisance. Nous complétons nos gammes de produits par une activité dédiée aux pièces, aux accessoires et aux vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 6 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 130 pays, notre main-d'œuvre mondiale est composée de plus de 14 500 personnes motivées et pleines de ressources.

www.brp.com

@BRPNews

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer, Savage, Evinrude et le logo BRP sont des marques commerciales de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Demandes de renseignements des médias : Biliana Necheva, Relations avec les médias, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1745347/lynx_OG_01.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1745348/Lynx_2_02.jpg

SOURCE BRP Inc.