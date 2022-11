La marque de vélos électriques ESKUTE dévoile des améliorations majeures de son système électrique

LONDRES, 12 novembre 2022 /PRNewswire/ -- ESKUTE, une entreprise de vélos électriques en pleine croissance, a marqué sa quatrième année d'activité par des mises à niveau des importantes du système d'électricité de ses deux-roues, couvrant principalement les batteries et les moteurs.

ESKUTE electric mountain bike

« Depuis la création de notre marque à croissance rapide, nos produits ont été bien accueillis dans tous les domaines pour la commodité qu'ils apportent à la vie de nos utilisateurs », a déclaré Alan Chan, PDG d'ESKUTE. « Nous avons mis à niveau le système électrique de tous nos modèles afin d'améliorer la qualité de nos produits et l'expérience de conduite, en rendant nos vélos conformes aux attentes de nos clients. »

L'équipe a remplacé les batteries des vélos d'ESKUTE par des cellules Samsung, dont la capacité est passée de 10Ah à 14,5Ah, ce qui permet de parcourir de plus longues distances. Les moteurs ont également été remplacés par des produits Bafang, plus puissants, moins bruyants et présentant un taux de défaillance plus faible.

ESKUTE sait que les moteurs et les batteries sont depuis longtemps des points sensibles pour les clients. En général, une défaillance du système électrique implique le remplacement de tout le moteur ou de la batterie et, dans certains cas, le retour du vélo. Le remplacement des composants ou le retour du vélo prennent beaucoup de temps aux clients et peuvent être coûteux. ESKUTE espère réduire l'occurrence de ces problèmes grâce à ses mises à niveau qui couvrent les modèles Netuno et Polluno.

L'entreprise souhaite également remercier ses clients pour leur soutien loyal à l'approche des fêtes de fin d'année. Du 22 au 29 novembre, le site officiel d'ESKUTE et sa boutique Amazon organiseront des promotions pour le Black Friday et le Cyber Monday. L'entreprise proposera des remises qui pourront être cumulées avec d'autres promotions. Les utilisateurs chanceux auront également la possibilité de gagner en cadeaux des accessoires vélo gratuits, tels que des sacs de cadre ou des selles de vélo. ESKUTE garantira également des livraisons ponctuelles pendant cette période promotionnelle chargée.

« En ce Black Friday, nous voulons exprimer notre reconnaissance et notre appréciation à tous nos fidèles utilisateurs », a déclaré Alan. « Nous mettons toujours nos clients au premier plan et écoutons leurs suggestions tout en fournissant des produits et des services après-vente de qualité. »

Après quatre ans d'existence, l'entreprise souhaite également diversifier son modèle de produits. L'année prochaine, ESKUTE lancera une série de vélos à gros pneus pour que les clients aient plus de choix. Un autre objectif d'ESKUTE pour l'avenir est d'optimiser son réseau local d'après-vente pour aider les vendeurs et les clients. ESKUTE vise à alléger cette charge pour les clients comme pour les commerçants en augmentant de manière décisive les investissements et les optimisations dans la chaîne d'approvisionnement des produits. ESKUTE donnera la priorité à l'amélioration de la qualité des produits et du service après-vente.

Tout en se concentrant sur le développement et la production de vélos électriques solides, avec un rapport coût-performance élevé et une longue durée de vie, ESKUTE vise également à attirer davantage de partenaires de type B pour renforcer les canaux hors ligne de la société sur le marché local. En adoptant cette approche, la société s'efforcera de fournir une aide plus pratique aux clients dans le service après-vente local tout en améliorant la reconnaissance de la marque et en développant les ventes.

À propos d'ESKUTE

Fondée en 2019, ESKUTE est une entreprise de vélos électriques à croissance rapide née de l'idée de fournir aux clients un moyen de transport durable à un prix abordable. L'entreprise dispose actuellement d'une usine en Pologne qui peut fournir des produits aux entrepôts du Royaume-Uni et de la Pologne, et assure une livraison rapide de 5 à 8 jours en Europe. Au fur et à mesure de son expansion, Eskute prévoit d'ouvrir une deuxième usine en Pologne pour accélérer la production et des bureaux dans plusieurs villes du Royaume-Uni et d'Allemagne prochainement.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1932342/eskute_electric_mountain_bike.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1728588/Eskute_logo_Logo.jpg

