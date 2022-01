La marque emblématique M&M'S® s'engage à l'échelle mondiale à créer un monde dans lequel chacun se sent à sa place

M&M'S, faisant partie du groupe Mars, Incorporated, lance une plateforme mondiale visant à accroître le sentiment d'appartenance de dix millions de personnes d'ici 2025, en les aidant à se connecter les unes aux autres et à se réconforter

M&M’S has evolved its beloved characters’ personalities and backstories to be more representative of today’s society and created a fresh, modern take on their looks to underscore the importance of self-expression and power of community. M&M’S will use a variety of different shapes and sizes of the brand’s iconic, colorful lentils across all touchpoints to prove that all together, we’re more fun.

NEWARK, New Jersey, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- M&M'S®, qui fait partie du portefeuille de marques de Mars, Incorporated, a annoncé un engagement à l'échelle internationale pour créer un monde où chacun se sent à sa place et où la société est inclusive. L'annonce de la marque emblématique de bonbons s'appuie sur plus de 80 ans de rassemblement des gens grâce à ses bonbons colorés et ses saveurs et fait partie de la stratégie de la marque M&M'S construite sur cet objectif, qui promet d'utiliser le pouvoir du plaisir pour inclure tout le monde et d'augmenter le sentiment d'appartenance de 10 millions de personnes dans le monde d'ici 2025.

« M&M'S s'est depuis longtemps engagé à créer du plaisir pour tous et cet objectif sert d'engagement plus concret à ce que nous avons toujours cru en tant que marque : que tout le monde a le droit de profiter de moments de bonheur et que le plaisir est le moyen le plus puissant d'aider les gens à avoir un sentiment d'appartenance », a déclaré Cathryn Sleight, responsable de la croissance chez Mars Wrigley. « En tant que l'une des marques de bonbons les plus emblématiques au monde, qui mieux que M&M'S peut s'engager en faveur d'un monde partageant plus de moments de plaisir en augmentant le sentiment d'appartenance dans le monde entier ? »

Des études1 montrent que notre désir d'appartenance est aussi fort que notre désir d'être aimé, et que ce désir est commun à toutes les personnes, indépendamment de leur culture, de leur ethnie, du pays ou du lieu où elles habitent. M&M'S a utilisé ces données pour créer le M&M'S FUNd afin de suivre l'impact de la marque sur sa mission, qui consiste à offrir des ressources, un mentorat, des opportunités et un soutien financier dans le domaine des arts et du divertissement afin de s'assurer que les gens ont accès à des expériences où chacun se sent à sa place.

Cette année, les fans de la marque emblématique M&M'S verront également des changements dans l'apparence de la marque dans le cadre de son évolution, chacun visant à refléter son nouvel engagement :

Une nouvelle approche plus moderne de l'apparence de nos personnages favoris et des personnalités plus nuancées pour souligner l'importance de l'expression personnelle et le pouvoir de la communauté à travers les histoires racontées

Une attention particulière portée sur la palette de couleurs emblématiques de la marque et l'utilisation de différentes formes et tailles de bonbons M&M'S sur tous les points de contact pour prouver que tous ensemble, nous sommes bien plus amusants

Un accent sera mis sur l'esperluette, un élément distinctif du logo M&M'S qui sert à relier les deux M&M'S, pour montrer comment la marque vise à rassembler les gens

Un ton actualisé, plus inclusif, accueillant et unificateur, tout en restant ancré dans notre esprit et notre humour

« Nous sommes ravis de révéler le nouveau look et le nouvel objectif de notre marque M&M'S, que les fans verront prendre vie à travers tous les points de vente M&M'S dans le monde entier », a déclaré Jane Hwang, vice-présidente du marketing international chez Mars Wrigley. « Des innovations en matière de produits aux campagnes de marque, en passant par nos personnages et nos magasins, nous incorporerons des visuels colorés, des messages inclusifs et notre objectif dans tout ce que nous faisons pour prouver que tous ensemble, nous nous amusons beaucoup plus. D'ailleurs, cet objectif est déjà pleinement affiché dans le nouveau magasin M&M'S de Berlin, dont la signalisation est en plusieurs langues, comme une invitation à tous, et dans notre base d'associés la plus diversifiée, qui célèbre les personnes de cultures, d'origines et de générations différentes. »

Le nouvel engagement mondial de M&M'S n'est qu'une des nombreuses mesures prises par Mars, Incorporated pour créer un monde où la société est plus inclusive. Parmi ces actions, citons l'engagement de constituer des équipes de direction équilibrées en termes de genre, la réalisation d'un audit annuel indépendant sur la diversité de ses publicités (géré par le Geena Davis Institute on Gender in the Media) et son rôle de vice-président de la Unstereotype Alliance, qui fait partie d'ONU Femmes, entre autres.

Pour plus d'informations sur le nouvel objectif de la marque M&M's et pour voir ce processus prendre vie, les fans peuvent se rendre sur Facebook, Instagram, Twitter et suivre le mouvement en utilisant le hashtag #ForAllFunkind ou nous rendre visite sur MMS.com.

À PROPOS DE MARS, INCORPORATED

Depuis plus d'un siècle, Mars, Incorporated est animée par la conviction que le monde que nous voulons pour demain commence par la façon dont nous menons nos affaires aujourd'hui. Cette idée est au centre de ce que nous avons toujours été en tant qu'entreprise familiale internationale. Aujourd'hui, Mars se transforme, innove et évolue d'une manière qui confirme notre engagement à avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure.

À travers notre portefeuille diversifié et en pleine expansion de produits et services de confiserie, d'alimentation et de soins pour animaux de compagnie, nous employons 133 000 associés dévoués qui vont tous dans la même direction : vers l'avant. Avec des ventes annuelles de 40 milliards de dollars, nous produisons certaines des marques les plus appréciées au monde, notamment DOVE®, EXTRA®, M&M's®, MILKY WAY®, SNICKERS®, TWIX®, ORBIT®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, SKITTLES®, BEN'S ORIGINAL™, WHISKAS®, COCOAVIA® et 5™ ; et prenons soin de la moitié des animaux de compagnie du monde grâce à nos entreprises de nutrition, de santé et de services, notamment AniCura, Banfield Pet Hospitals™, BluePearl®, Linnaeus et VCA™.

Nous savons que nous ne pouvons connaître un véritable succès que si nos partenaires et les communautés dans lesquelles nous opérons prospèrent également. Les cinq grands principes de Mars (Qualité, Responsabilité, Mutualité, Efficacité et Liberté) inspirent nos associés à agir chaque jour pour contribuer à créer un monde dans lequel la planète, ses habitants et ses animaux de compagnie peuvent prospérer. La Mars Compass, inspirée du principe économique de mutualisme, est utilisée pour mesurer les progrès de l'entreprise au service de son objectif : le monde que nous voulons pour demain commence par la façon dont nous menons nos affaires aujourd'hui.

Pour plus d'informations sur Mars, rendez-vous sur mars.com. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1730087/M_Ms_Characters.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1730089/M_Ms_Different_Shapes.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1730088/M_Ms_logo_Logo.jpg

SOURCE Mars, Incorporated