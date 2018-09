La marque PokerStars de The Stars Group conclut le plus grand tournoi de poker en ligne à ce jour avec 1,1 million de participations et une cagnotte totale de 100 millions de dollars

TORONTO, September 21, 2018 /PRNewswire/ --

The Stars Group a annoncé aujourd'hui que le PokerStars World Championship of Online Poker (WCOOP) s'est achevé au début de la semaine, devenant par là même le plus grand tournoi de poker en ligne à ce jour avec plus de 1,1 million de participations. Le tournoi a remis près de 100 millions de dollars US de prix au cours du programme d'événements s'étalant sur deux semaines, dépassant largement sa garantie annoncée de 70 millions de dollars et surpassant le tournoi de l'an dernier et la cagnotte record précédente établie en 2017 lors du Spring Championship of Online Poker de PokerStars, qui avait décerné 94 millions de dollars.

Le tournoi a également établi le record du nombre de participations à un tournoi de poker en ligne, avec plus de 1,1 million de participations de 148 000 joueurs uniques représentant 140 pays.

Le WCOOP 2018 offrait un programme de 185 événements avec un niveau de buy-in (droit d'entrée) faible, intermédiaire ou élevé allant de 2,20 dollars à 25 000 dollars. Sept pass platinum permettant de participer au PokerStars Players No Limit Hold'em Championship (PSPC), valant chacun environ 30 000 dollars, ont également été décernés aux vainqueurs des événements principaux. Au total, le tournoi a remis plus de 150 000 prix en espèces individuels, et plus de 15 millions de dollars pour les prix des premières places.

