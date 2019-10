La marque realme débarque officiellement en Europe avec ses nouveaux produits All in Quad : realme 5 Pro, realme X2 et realme X2 Pro

La marque disruptive entend insuffler de la vitalité sur un marché des téléphones mobiles de plus en plus homogénéisé, en alliant vitesse, puissance et performance à un design attractif et surprenant. C'est pour cette raison que la société lance en Europe ce nouveau portefeuille de smartphones puissants, au design moderne et de haute qualité, à des prix cependant abordables, marquant un tournant dans cette catégorie.

La marque realme arrive en Europe avec une stratégie forte reposant sur trois différents produits de milieu de gamme, chacun visant une cible spécifique : le realme 5 Pro, le meilleur choix à moins de 200 euros, combine un matériel de qualité et 4 caméras ; le realme X2, le smartphone idéal pour les amateurs de photographie ; et le realme X2 Pro, le premier véritable flagship abordable sur le marché.

Un portefeuille de produits All in Quad pour bouleverser le milieu de gamme

La marque entent faire de celui qu'elle présente comme son Full Speed Flagship, le realme X2 Pro, le véritable modèle phare de realme. Il allie vitesse, puissance et performance à un design très attractif. Doté d'une plateforme mobile Snapdragon 855+, qui lui confère une grande puissance, d'un système de charge SuperVOOC Flash Charge de 50W, qui permet de le charger complètement en seulement 35 minutes, et d'un écran au taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui offre aux utilisateurs une immersion totale à une vitesse fulgurante, le realme X2 Pro devrait devenir l'un des flagships les plus compétitifs du marché. Il est également équipé d'une caméra de 64 MP à 4 objectifs avec, pour la première fois en Europe, un zoom hybride 20 X avec un grand angle de 115º, un téléobjectif et un objectif pour portraits.

Le realme X2 Pro sera disponible en blanc lunaire et bleu Neptune dans trois configurations : 6 Go + 64 Go / 8 Go + 128 Go / 12 Go + 256 Go, à partir de 399 euros.

Le realme X2 est un smartphone photo de 64 MP à 4 objectifs. La caméra principale dispose d'un objectif Samsung GW1 de 64 MP, d'un objectif ultra grand angle de 119°, d'un objectif macro de 4 cm et d'un objectif pour portraits qui produisent des images extrêmement nettes et offrent une expérience photographique multifonctionnelle couvrant toutes les situations. De plus, le realme X2 est doté d'un objectif pour selfies de 32 MP qui produit des images naturelles et authentiques, aussi bien en condition de forte luminosité que de faible luminosité. La caméra avant dispose également d'un mode Nightscape qui augmente considérablement la luminosité et les détails lors de la prise de selfies de nuit. L'appareil intègre également un système de charge VOOC Flash Charge 4.0 de 30 W, qui réduit le temps de charge de 12 % par rapport à la génération précédente, et une plateforme mobile Snapdragon 730G. De plus, avec son capteur d'empreinte digitale intégré dans l'écran Super AMOLED, il s'agit du choix idéal pour les jeunes consommateurs obsédés par la photographie, le design et les performances.

Le realme X2 sera disponible en bleu perle et blanc perle dans une unique configuration : 8 Go + 128 Go à 299 euros.

Le realme 5 Pro est le premier smartphone de 48 MP à quatre objectifs à moins de 200 euros sur le marché. Il combine des performances exceptionnelles et un superbe design pour imposer la marque avec puissance dans le milieu de gamme. Il est doté d'une caméra de 48 MP à 4 objectifs, d'une plateforme mobile Snapdragon 712 AIE, qui améliore les performances globales de 10 %, et d'un système de charge VOOC Flash Charge 3.0. de 20 W qui en font le meilleur choix à moins de 200 euros. Il dispose également d'un écran FHD de 6,3 pouces (2340 × 1080) qui offre une vision plus large et plus claire grâce à son élégant design à encoche « Dewdrop ».

Le realme 5 Pro sera disponible en vert cristal et bleu étincelant dans deux configurations : 4 Go + 128 Go / 8 Go + 128 Go à partir de 199 euros.

À propos de realme

La marque technologique realme s'attache à fournir des smartphones de haute qualité offrant ce qu'il se fait de mieux en matière de design et de performance. Depuis leur lancement sur le marché asiatique, les produits de realme ont reçu un accueil très favorable grâce à leurs performances et leur style et atteint un volume de ventes record d'un million de téléphones en 3 jours, rien qu'en Inde. Désormais, realme fait partie des 4 plus importantes marques en Inde, des 5 plus importantes marques en Indonésie et des 10 plus importantes marques mondiales.

La société est actuellement présente dans 20 pays d'Europe et d'Asie.

