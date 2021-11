La marque santé de Darling Ingredients, Rousselot, est sélectionnée pour soutenir les athlètes en route pour les Jeux Olympiques - Paris 2024

IRVING, Texas, 24 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Rousselot®, marque santé de Darling Ingredients et leader mondial des solutions à base de collagène1, est heureuse d'annoncer la poursuite de sa collaboration avec Papendal, le Olympic Training Center et le plus grand établissement national pour l'éducation et les sports d'élite (TeamNL Center) aux Pays-Bas. Rousselot et Papendal ont commencé à collaborer en 2015 sur divers projets de R&D liés à la nutrition sportive. La collaboration a encore évolué en 2019, Rousselot devenant le fournisseur officiel de peptides de collagène de Papendal et proposant aux athlètes néerlandais un soutien nutritionnel de haute qualité. En plus de poursuivre son partenariat, Rousselot fournira également du Peptan® aux athlètes olympiques et paralympiques de Papendal alors qu'ils se préparent pour les Jeux d'été de Paris 2024. Peptan est la principale gamme de solutions de peptide de collagène de l'entreprise et est reconnue pour réduire les temps de récupération après l'exercice2.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Papendal, alors que nous continuons d'apporter des innovations à nos produits de peptide de collagène que nous utilisons dans leur centre de formation exceptionnel, situé aux Pays-Bas », a déclaré Randall C. Stuewe, PDG de Darling Ingredients. « Nous sommes fiers de promouvoir Peptan, la première gamme de solutions de collagène de Rousselot offrant des résultats de haute performance aux athlètes d'élite. »

« Depuis des décennies, nous travaillons à découvrir de nouvelles façons de promouvoir la santé et le bien-être grâce à nos ingrédients de haute qualité, fondés sur la science », commente Gaëtan Noiret, directeur mondial, Rousselot Health & Nutrition. « Notre collaboration avec Papendal nous a permis de porter cet engagement à un niveau supérieur, avec des données réelles sur les avantages que les peptides de collagène Peptan offrent aux athlètes d'élite, et des applications potentielles sur le marché plus large de la nutrition active. Nous sommes impatients de promouvoir cet esprit de collaboration par le partage de connaissances d'experts, des activités de coproduction et le développement d'applications à long terme, tout en soutenant les candidats olympiques de Papendal avec nos solutions de collagène haut de gamme. »

Pleins feux sur la récupération sportive

L'annonce de la poursuite de la collaboration de Rousselot avec Papendal arrive à un moment où l'intérêt pour les solutions de récupération sportive est à un niveau record parmi les scientifiques, les sportifs professionnels et le grand public. Il a été démontré que les ingrédients bioactifs du peptide de collagène comme le Peptan de Rousselot aident à réduire les douleurs musculaires, à soutenir la réparation musculaire et à accélérer les temps de récupération. Ces ingrédients permettent aux athlètes de s'entraîner encore plus durement avec moins de pauses dans leurs calendriers d'entraînement.3 Une sensibilisation accrue aux avantages de performance offerts par les ingrédients de collagène stimule une forte croissance du marché de la nutrition sportive. En effet, plus d'un tiers des consommateurs mondiaux qui achètent des suppléments de performance sportive le font pour favoriser leur récupération4 . Dans le même temps, les produits nutritionnels contenant des protéines devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,7 % entre 2020 et 2025.5

Alimenter la prochaine génération de succès sportifs

Suite au succès du partenariat passé pour la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, cette collaboration sera renforcée et Rousselot travaillera en lien étroit avec les diététiciens et les chefs de Papendal pour éduquer les athlètes – et le grand public – sur le rôle central que joue le collagène dans le maintien de la santé des os, de la peau, des muscles et des articulations.

« Ce partenariat nous a toujours apporté les plus grandes satisfactions. Initié sous la forme d'une collaboration en recherche et développement, il se poursuit aujourd'hui avec nos travaux qui visent à fournir des conseils nutritionnels pratiques, et sommes enchantés de voir comment nous pouvons continuer à soutenir nos athlètes et nos diététiciens grâce à notre collaboration avec Rousselot », a déclaré le Dr Jeroen Wouters, responsable Innovation de la division Sport & Nutrition chez Papendal. « Les athlètes continueront de se voir offrir des peptides de collagène Peptan dans notre restaurant Topsport dans une gamme de formats, avec notamment un jus d'orange, des suppléments en poudre et une dose au « format voyage » en cas de déplacement. Ici, les sportifs peuvent également assister à des séances d'entraînement animées par nos diététiciens, en s'appuyant sur les dernières informations fournies par les experts en nutrition de Rousselot, qui les aideront à mieux comprendre le rôle que joue une bonne nutrition sportive pour favoriser l'excellence sportive. »6

