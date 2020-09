La más reciente obra publicada de la autora Ali "Mita" Landivar, La comida casera de Mita, nos presenta un compendio de las más destacadas recetas con el mejor sabor casero y los secretos para su éxito.

La comida casera de Mita , es una obra escrita por la mano de la autora Ali "Mita" Landivar. Ella vive en Atlanta, Georgia, EE. UU. Nació en Ecuador. Está casada con Manuel Landivar. Tiene tres hijos: Martha, Rodney y Elvis Landivar y siete nietos: Victoria, Christopher, Shawn, Justin, Ian, Dominic y Olivia. Es periodista independiente. Le encantan los temas místicos. Colecta recetas de cocina de todo el mundo, como ven le gusta cocinar. Trabaja en el periódico La Visión de Atlanta . Es columnista del periódico La Voz Hispana de New York . Estudió en Jamaica High School de NY, y en El York College de Nueva York. Su cita favorita es: "La voz de la persona realmente amiga, es la nota más suave en la orquesta de la vida...". Es sobreviviente de cáncer de mama.

La autora de este maravilloso recetario, Ali "Mita" Landivar, nos habla un poco acerca de la misma: "Escribir un libro es lo único que me faltaba. Hay tres cosas que debe hacer un ser humano en la vida: tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Hijos, le di al mundo tres. Árbol, he plantado algunos en el patio de mi casa. Y, por último, le doy comienzo a la escritura, escribiendo este recetario, para mis nietas Olivia y Victoria, donde plasmo las mejores recetas que he recopilado a través de mi vida. Con todo mi amor".

Publicada por la editorial Page Publishing, la obra de la autora Ali "Mita" Landivar, La comida casera de Mita, se presenta bajo un compendio de las recetas más destacadas de su historial, donde se muestran los trucos y secretos caseros para lograr platos excepcionales para sus comensales.

Para las personas que gustan de la cocina y quieren ampliar y mejorar sus recetas y habilidades culinarias; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro realizando la compra de La comida casera de Mita en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

