La más reciente obra publicada de la autora Carmen Ledesma, Corte Técnico de Cabello, nos presenta un manual que propone un programa que garantiza el aprendizaje profesional de cortes de cabello de vanguardia

WOODSIDE, N.Y., 18 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El reciente lanzamiento del libro Corte Técnico de Cabello, escrito por la autora Carmen Ledesma, y publicado por la editorial Page Publishing, se nos presenta como un atrayente manual teórico-práctico que, mediante técnicas innovadoras y simples, garantiza el aprendizaje profesional de la peluquería.

Corte Técnico de Cabello, es una obra escrita por la mano de la autora Carmen Ledesma. Como profesional, es muy exigente consigo misma, le gusta ser competitiva en todo lo que hace, logrando realizar trabajos muy bien hechos. Como persona no solo se enfoca en ella y en su familia, logrando un estatus profesional y económico satisfactorio, sino que también en todas las personas allegadas a ella. En mi comunidad, ya sea inmigrante o no, aporta en lo que pueda, por sobre todo, siempre apostando a la educación que es la clave del bienestar del ciudadano donde sea que esté o vaya. Quiere llegar más lejos en comunidades más lejanas, desprotegidas, no importa la distancia. Espera en Dios lograrlo.

La autora de esta extraordinaria obra literaria, Carmen Ledesma, nos habla un poco acerca de la misma: "Este es mi primer libro y vendrán otros, para una formación personal integral en la industria de la belleza. Este libro está dirigido a ti, aun si tú no estás preparado en este ramo, solo hace falta que tengas ganas de superación. Cuando estaba de vuelta de un congreso mundial de cosmetología en Francia, París, donde aproveché y tomé cursos de Técnica en Corte. En el avión de vuelta a mi país, me tomé la tarea de plasmar en un escrito los pasos del corte haciendo un bosquejo de todo lo que aprendí. Mi inspiración fue Jesús, un gran maestro. Haciendo de mi trayectoria profesional un libro abierto en la enseñanza. Esa fue mi fórmula y metodología de enseñanza transparente y sencilla, con prácticas precisas, con la cual en mi escuela de Nueva York logré formar profesionales bien capacitados en distintas áreas de la belleza, poniendo mucho empeño y perseverancia en la enseñanza. Logrando que sea una de las escuelas más prestigiosas, graduando a profesionales bien capacitados en conocimiento, aprendizaje y práctica, haciendo que muchos de los alumnos graduados sean profesionales exitosos en este mercado tan exigente. Mi trayectoria es de 40 años trabajando como profesional en un salón y 12 años trabajando como profesora. Quiero dejar plasmado en estos libros mis conocimientos que serán muy útiles para el desarrollo personal de cada uno de ustedes, tanto en lo profesional como en lo económico. ¡Se los puedo asegurar! Los siguientes libros: Corte de cabello técnicas; Colorimetría en el cabello: Lo mejor en peinados como realizar; Maquillaje profesional; Negocios en el mundo de la belleza".

