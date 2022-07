La más reciente obra publicada de la autora Claudia Linares Quackenbush, Delightful Sensations all' Are'Oli, una obra con tintes gastronómicos donde se destaca como los alimentos nos envuelven en el ámbito cultural y social

El reciente lanzamiento del libro Diarios de Sol escrito por la autora Marisol Elias, y publicado por la editorial Page Publishing, nos presenta una obra que sigue la vida de tres amigos, todos entrelazados en torno a la comida y los alimentos, su importancia social, cultural, y como esta produce emociones en los seres humanos mas allá de la necesidad fisiológica, además de introducir nuevos paradigmas para mejorar la convivencia con el ambiente.

Delightful Sensations all' Are'Oli es una obra escrita por la mano de la autora Claudia Linares Quackenbush, la cual es también la autora de los libros Emilio Carballido: Invocando dos obras para una regeneración humana (2020); Los dioses sí hablan/The Gods, in Truth, Speak (2020); y Developing Creativity/Desarrollando la creatividad (2021). Actualmente, Quackenbush está escribiendo un libro para niños titulado Historias de la tía Arely. En 2002 participó en la puesta en escena de la obra de teatro La Triple Porfía de Emilio Carballido en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT). A partir de ese momento, la autora se interesó por estudiar la obra de Carballido. Se graduó de la UAT con su tesis Jicoténcal, Novela Histórica en 2005. Ha colaborado en varias ediciones, revisiones y publicaciones de los libros de L. Howard Quackenbush, entre ellos Antología del Teatro Dominicano Contemporáneo, Tomos I y II (2004); Cacaxtla (2005); Ecos de tu silencio (2005); Las Razones del caos: Antología del teatro de vanguardia y del absurdo hispanoamericano (2007); La mujer frente al espejo (2007); …y los luceros no se apagarán (2012). En 2006, presentó formalmente el libro Cacaxtla de L. Howard Quackenbush. Fue maestra en México de 2007 a 2008. Desde 2009, Claudia Quackenbush vive en los Estados Unidos. La autora es miembro de sociedades honorarias dedicadas al reconocimiento de la excelencia en los logros de los estudiantes. De 2014 a 2017 cursó la maestría en artes, graduándose con la tesis: Emilio Carballido: Invocando dos obras para una regeneración humana, la cual fue publicada en 2020. Una reseña de ese trabajo puede encontrarse en la publicación Pindarante de la UAT. Además, ha participado en varias actividades culturales auspiciadas por la UAT.