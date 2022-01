La más reciente obra publicada de la autora Ilean Baltodano, Todavía de vacaciones, nos muestra la historia de una mujer que, en sus vacaciones, decidió cambiar su vida y establecerse en este nuevo país que le abría sus puertas

BENICIA, Calif., 5 de enero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Todavía de vacaciones , es una obra escrita por la mano de la autora Ilean Baltodano, escritora hispana latinoamericana. Ella llegó de vacaciones por tres semanas a los Estados Unidos de América en 1979 y, debido a disturbios políticos y conflictos, ella junto con su esposo e hijas, no regresó a Nicaragua a pesar de que fue una decisión muy difícil porque tuvo que dejar todo atrás y empezar de nuevo. Ilean siempre busca un propósito para su vida. Después de jubilarse de la compañía Chevron, ella sigue manteniéndose ocupada; divirtiéndose con sus nietos; tocando el piano; enseñando español a adultos como voluntaria en un centro comunitario, y apoyando una fundación en Nicaragua llamada Asociación y Colegio Pan y Amor. Esta es una organización sin fines de lucro que educa, alimenta, y proporciona apoyo y capacitación laboral a niños desfavorecidos. Le gusta caminar de dos a tres millas y también escuchar audiolibros. Viaja a nivel nacional y por todo el mundo. Le gusta viajar porque le da una vasta educación de nuevas culturas, religión, historia, comida, y especialmente personas. Le ayuda a mantener una mente abierta para amar y respetar a las personas de diferentes lugares y mantener en mente que todos somos seres humanos. A pesar de que está en el otoño de su vida, tiene la energía de alzar su voz a través de su canal en YouTube: Ilean Baltodano. Tiene una forma pragmática de ver la vida. Ilean, Francisco, y sus hijas estaban tomados de la mano a lo largo de este viaje de pruebas y bendiciones en un país extranjero, pero de repente, Francisco soltó su mano y se fue al cielo demasiado pronto. Ilean pasó por una experiencia dolorosa cuando perdió a su esposo. En medio de esta experiencia, Ilean tenía la confianza de que eventualmente todo saldría bien como madre soltera. Vive al Norte de California. Empezar este libro fue fácil para ella, pero terminar esta memoria fue muy difícil. Ella pudo terminar de escribir esta parte de su vida con la ayuda de Dios y el apoyo y aliento de sus hijas.

La autora de esta maravillosa obra literaria, Ilean Baltodano, nos habla un poco acerca de la misma: "Esta memoria es la historia auténtica de una madre trabajadora inmigrante cuyo éxodo la condujo a unas vacaciones involuntarias a largo plazo a los Estados Unidos de América. Su historia está llena de un sinfín de experiencias de aprendizaje, inspiración, trabajo duro, lucha y pérdida. Su historia ilustra su tenacidad a lo largo de las victorias de adaptarse a una cultura diferente, aprender un nuevo idioma, trabajar para una organización prestigiosa, asistir a la universidad, criar a cinco hijas, perder a su esposo a causa del cáncer, y finalmente encontrar un propósito y un nuevo hogar. Estas vacaciones de tres semanas se convirtieron en una gran aventura. Su consejo es que tengan en cuenta que podrían ser llevados a un lugar que nunca esperaron; pero no hay duda, que la vida es impredecible. Siempre tengan fe en que están exactamente donde se supone que deben estar".

Publicada por la editorial Page Publishing, la obra de la autora Ilean Baltodano, Todavía de vacaciones, nos presenta una historia real, narrada por su protagonista, donde nos relata como unas simples vacaciones cambiaron su vida para siempre, llevándola a emigrar o un nuevo país, y enfrentar las luchas y sacrificios que esto conlleva para lograr triunfar en la vida.

Para las personas que gustan de la lectura de historias realizadas con una narración real, donde las experiencias dejan un mensaje de inspiración para la superación y aprendizaje; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando Todavía de vacaciones o la versión en inglés Still on Vacation en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

