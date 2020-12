La más reciente obra publicada de la autora Kathy Higgins, "Lo que hay detrás de un divorcio", nos presenta un mensaje esperanzador para aquellos que están pasando por esta etapa devastadora en sus vidas y les muestra que no todo está perdido

La autora de esta interesante obra literaria, Kathy Higgins, nos comenta un poco acerca de la misma: "Porque tu sueño de hadas se convirtió en tu peor pesadilla y ya no sabes cómo despertar de ella; no te desesperes, siempre hay soluciones para todo, solo depende de ti, tú eres quien tiene el poder de cambiar tu situación. Estás pasando por una situación muy difícil en tu matrimonio y dudas en divorciarte o irremediablemente ya no hay otra solución que el divorcio, o te encuentras confundido por una cuarentena que te hace sentir que ya no puedes más con tu relación de pareja, o ya se ha tomado la decisión del divorcio o ya estás pasando por un proceso de divorcio, y dicha situación te resulta muy difícil o dolorosa o simplemente quisieras terminar de la mejor manera posible al momento de decirle adiós a tu matrimonio; entonces este libro es para ti.".

Para las personas que gustan de la lectura de una narrativa fresca, en donde se plasman experiencias para brindar al lector un punto de reflexión sobre sus vivencias individuales y herramientas para alcanzar una vida placentera; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando "Lo que hay detrás de un divorcio" en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

Page Publishing es una editorial tradicional que presta todo tipo de servicios, maneja todos los temas intrínsecos involucrados en la publicación de los libros de sus autores incluyendo la distribución en las tiendas minoristas más grandes del mundo y la generación de las regalías. Page Publishing sabe que los autores necesitan ser libres para crear, no atados a un negocio complicado con temas como la conversión de libros en línea, establecer cuentas de ventas, seguros, impuestos y temas similares. Sus autores pueden dejar atrás estos temas tan tediosos, complejos y que representan una pérdida de tiempo para ellos, y enfocarse en su pasión; escribir y crear. Aprende más en www.pagepublishing.com.

