La más reciente obra publicada de la autora Lisett Morales, Creación Divina, nos trae una importante guía donde descubriremos las bondades que el Creador nos ha otorgado como seres humanos y lo valiosos que somos para su obra en cada etapa de nuestra vida

PRINCETON, Fla., 7 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Creación Divina, es una obra escrita por la mano de la autora Lisett Morales, nacida en la Ciudad de la Habana, Cuba, donde se crio disfrutando y entonando el Son, la Guaracha y las canciones que arrullaron su cuna. En 1998 llega a Miami gracias a un sorteo de visas y fue ahí donde explotó su talento musical, convirtiéndose en un ícono de la música latina. Esta bella y talentosa canta-autora se ha presentado en numerosas Obras Teatrales, Operas de Salsa, Tributos alrededor del mundo, Festivales internacionales; entre ellos LA CubaFest, Cumbre Tajín México, North Sea Jazz Festival Curazao, Lincoln Center for the Performing Arts, Atrium Martinica, Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, entre otros, y tuvo el honor de cantar para el presidente George W. Bush, durante la candidatura 2004 del expresidente, en el Miami Arena. Con más de 6 producciones discográficas e inspirada en uno de sus más recientes álbumes "Creación Divina" 2020, Lisett siente el deseo de escribir un libro donde podría profundizar más en las letras de dicho álbum y en lugar de siete canciones convertirlo en siete etapas de la vida y desarrollo del ser humano; la "Creación Divina".