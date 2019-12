La Más Reciente Obra Publicada De La Autora Louisa C. Ramos, El Pillo Del Corazón, Es Una Recopilación De Las Aventuras De Un Enamorador Cibernético Que Atrapa A Sus Víctimas En Sus Redes Amorosas Para Luego Engañarlas Y Estafarlas

La obra está basada en experiencias personales, Louisa C. Ramos, nos comenta un poco acerca de su libro y los eventos en el plasmados: "El pillo del corazón, una persona que se pasa enamorando mujeres vía internet. Cuando este consigue su víctima, primero la engaña emocionalmente y luego la estafa monetariamente. El ladrón tiene una habilidad increíble, se aparece cuando la mujer está más vulnerable. Tiene un patrón muy peculiar. Se presenta siempre compasivo, solidario y sensible. Es tan persuasivo, dice que busca a una compañera y solo está enamorado. También hace creer que es un hombre fiable y le hace sentir muy especial a su víctima, de tal punto que ella no puede vivir sin él. Cuando ella se da cuenta, es casi siempre tarde para salir de él. La víctima, por lo general, compara su emoción como la paz y la guerra, porque crea un vínculo y un hábito tan sólido que es imposible de superar. Produce mucha felicidad y luego deja un vacío y un dolor profundo. Recopilo varios casos y un sin número de víctimas, pero solo utilizo alguno".