La Más Reciente Obra Publicada De La Autora Luz Caraballo, Tiempos Y Sazones, Un Viaje A Través De Los Tiempos Donde La Prosa Protagoniza Las Más Variadas Experiencias Y Vivencias

La autora de esta maravillosa obra literaria, Luz Caraballo, nos comenta un poco acerca de la misma: "Esta obra nos permite observar un tiempo muy distante, nebuloso, olvidado. Donde realidades dolorosas, sucesos, anécdotas y el dolor de la vida pasaba inadvertida. Se puede vislumbrar el lamento en prosa por el desdén, la sátira y la calumnia, del que hundido en pobreza busca refrescar su vida con un poco de amor o quizá desengaño. En este libro me apego a experiencias vividas, optimismos, tiempos, sazones de la realidad de una época. Señalo en sus poemas ironías del medio ambiente que al parecer no tienen remedio, y un cambio lo hacía peor que una ironía. En sus versos se palpan las promesas no cumplidas, el desengaño del amor y en una que otra prosa se siente la palpitación de un pueblo haciendo surcos sin yuntas o podaderas. Más intensamente, señalo que no hay esclavitud sin libertad. En muchos de estos versos dejo que un oprimido espíritu se embriague en las sazones de un tiempo. Luego, desprendiéndome de ese pasado, me adhiero como la hiedra a muchas otras promesas y una nueva esperanza. Esperanza que me imite poder y aguante. En mi aguante revivo mis últimos tiempos y dejando la neblina matinal a un lado, hago un despertar a nuevas tiempos y sazones. Mi nueva carrera por la vida hace brillar la luz mientras en mi corazón con entalladuras de oro dejo estas palabras escritas: 'La esperanza tiene poder'".