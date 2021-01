La más reciente obra publicada de la autora Lydia Hernández, Una Vida En Las Manos De Dios, una obra que te ayudará a cambiar tu manera de ver las cosas para encontrar la paz y tranquilidad de tu alma de la mano de Dios

La autora de esta maravillosa obra literaria, Lydia Hernández, nos habla un poco acerca de la misma: "Durante toda mi vida he tenido experiencias que me han hecho crecer como persona, mujer, madre, esposa, hija, compañera de trabajo y como miembro de una comunidad. Las mismas me han hecho valorizar a cada integrante de la comunidad en mi vida. También he podido entender los propósitos de Dios en mi vida y en todos los seres humanos del planeta Tierra. Algunas de esas experiencias serán redactadas en mi autobiografía que, por años he tratado de escribir, y pienso que este es el momento, de hacer mi sueño realidad".

Publicada por la editorial Page Publishing, la obra de la autora Lydia Hernández, Una Vida En Las Manos De Dios, nos muestra un guía, narrada en primera persona y bajo las experiencias de la autora, donde sobresalen las luchas y pruebas que se presenta día a día en nuestras vidas, y de cómo podemos superarlas de la mano de Dios.

Para las personas que gustan de la lectura de historias realizadas con una narración real, donde las experiencias dejan un mensaje de inspiración para la superación personal; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando Una Vida En Las Manos De Dios en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

