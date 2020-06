La Más Reciente Obra Publicada De La Autora María Gheridian, Historia Gheridian Tres Mundos, Nos Muestra Un Extraordinario Viaje A Través De Diferentes Cambios Sociales Y Culturales, Con Un Mensaje Personal Para Reflexionar

La autora de esta maravillosa obra literaria, María Gheridian, nos habla un poco acerca de la misma: "Tres mundos guiados por la fuerza de un planeta, la tierra. Tres mundos tan iguales, pero al mismo tiempo tan diferentes. Mi familia y yo tuvimos que cruzar tres mundos diferentes y experimentar los cambios políticos y sociales de pueblos que no se conectaban culturalmente para aprender que en ciertos aspectos la sociedad es la misma en todos los mundos. Con los cambios políticos hemos visto la miseria que la propaganda demagoga destruye la cultura histórica de los pueblos que han vivido libres por muchos años y que se han visto destruidos por guerras barriendo todas las muestras de sociedades que no se repetirán. Con los cambios sociales hemos visto y muchas veces experimentado la pobreza, la falta de medios en los pueblos para una vida mejor, la falta de medios para el desarrollo de la educación y sobre todo hemos visto el desarrollo del monopolio en las grandes corporaciones que encadena y destruye los sueños del pueblo para un futuro de paz. Yo, así como los miembros de mi familia, no podremos olvidar todos los caminos recorridos para reconocer las diferencias de los tres mundos que nos tocó cruzar. Con los cambios personales que obraron en mi forma de pensar, a través de los caminos que he recorrido que cubrieron las rutas que 'tres mundos' diferentes me señalaron, a veces verdades y otras lo falso, lo que te hacen creer y al final, el desencanto de una verdad falsa, ilusoria. Si a eso lo llaman 'destino', yo lo he cubierto casi todo durante mi recorrido por los caminos que me ha señalado cada uno de mis mundos. Fueron sentimientos encontrados como tales el encuentro y desencuentro, ilusión y desilusión, amor y desamor, verdad y mentira, ganar y perder y por, sobre todo, seguir hasta la ruta final...".