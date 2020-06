La Más Reciente Obra Publicada De La Autora Mónica Gil Anzaldo Med, Cómo Escoger El Sexo De Tu Bebé - How To Choose The Gender Of Your Baby, Un Manual Autodidáctico Para Las Mujeres, Donde Se Explican Técnicas Preconcepción Naturales Para Buscar El Sexo Del Bebé

La autora de este maravilloso libro, Mónica Gil Anzaldo MEd, nos comenta un poco acerca del mismo: "¿Alguna vez te has preguntado si podemos elegir el sexo de nuestro bebé? Yo siempre tuve la curiosidad por saber eso y me dediqué a encontrar esa respuesta observando y preguntando a cuanta mujer embarazada se atravesaba por mi camino. Por supuesto, comencé por mi propia experiencia, pues como dice el refrán: 'El buen juez por su casa empieza'. En este libro de Cómo escoger el sexo de tu bebé - How to Choose the Gender of Your Baby , hallarás la fórmula para darte el gusto de escoger el hijo o la hija que andas buscando de una manera fácil, natural y bien detallada".

Publicado por la editorial Page Publishing, la obra de la autora Mónica Gil Anzaldo MEd, Cómo escoger el sexo de tu bebé - How to Choose the Gender of Your Baby, se presenta bajo un manual autodidáctico para mujeres y parejas, donde ilustra, de manera sencilla y con métodos naturales, técnicas preconcepción para buscar el sexo de tu bebé.

Para las mujeres y parejas que gustan de una lectura ligera que les permita ganar enseñanzas, mediante la utilización de métodos naturales para la concepción del sexo de tu bebé; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro realizando la compra de Cómo escoger el sexo de tu bebé - How to Choose the Gender of Your Baby en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

