La más reciente obra publicada de la autora Omayra Quintana, Design, Government, and Paternity, un análisis a la relación paternal que debemos tener con Dios, lleno de reflexión y sabiduría divina

Design, Government, and Paternity, es una obra escrita por la mano de la autora Omayra Quintana, la cual nació y se crio en Puerto Rico, en un hogar completamente disfuncional, con su mamá y su abuela, no tuvo a su padre terrenal presente en su vida. Eso la marcó, pero lo que marcó su vida le sirvió de escalón para estar hoy donde está, ser la persona fuerte que es. La orfandad no la sepultó, la catapultó. Estudió enfermería y se graduó con un BSN, se graduó de NUC en Bayamón, Puerto Rico y estudió ciencias ministeriales. En el 2002 tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo en su habitación. Fue una experiencia que impactó su vida por completo. Fue una experiencia entre Dios y ella, desde ese entonces le sirve y vive para agradarle en todos los sentidos. A los 20 años se casó. Actualmente tiene 3 hijos hermosos, regalos de su Padre celestial, los cuales le sirven al Señor en la palabra, danza y la música. Su gran alegría, saber que lo hacen y lo disfrutan. Por cuenta propia decidieron venir a Cristo y tomaron la decisión de bautizarse en las aguas. En el 2013 escribió su primer libro: Enfrentando la guerra espiritual, en su país Puerto Rico. Fue una experiencia gratificante y honrosa el poder agradar a su Dios por medio de lo que le gusta, escribir. En el 2017 se vieron afectados, como muchos en Puerto Rico, por el huracán María, y meses después de haber pasado necesidad y el dolor al ver todo materialmente perdido, tomaron la decisión de trasladarnos para EE. UU., hasta la actualidad. No se movieron sin la dirección del Padre.