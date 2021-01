La más reciente obra publicada del autor Agustín Pimentel, La Realidad Oculta en Cuanto al Entorno de la Crucifixión de Jesucristo, presenta un compendio de experiencias en la vida religiosa del autor como fuente de capacitación para nuevos líderes y discipuladores

La Realidad Oculta en Cuanto al Entorno de la Crucifixión de Jesucristo, es una obra escrita por la mano del autor Agustín Pimentel quien nació en el pueblo de Fajardo de la Isla de Puerto Rico, el 18 de febrero del 1943. A una temprana edad conoció al Señor. Desde entonces, continuó buscando de Dios y a la edad de catorce años aceptó a Jesucristo como su Salvador. Estudió y obtuvo un diploma en Ciencias Sociales con concentración en Ciencias Políticas en La Universidad de Puerto Rico. En su trayectoria se dedicó a la evangelización y al pastorado dentro y fuera de Puerto Rico. Ya para 1991 se traslada a Filadelfia para seguir evangelizando y presidiendo el movimiento evangelístico Agua De Vida Incorporación. Estuvo trabajando como trabajador social en Asociated Services For The Blind, una organización que ofrece servicios a las personas no videntes, y también como locutor en Radio Salvación, emisora en Filadelfia. Es en Filadelfia donde comienza los estudios universitarios con La Universidad Teológica Dayspring persiguiendo concentrarse más en Teología. Alcanzó una Maestría en Teología, un Doctorado en Teología y una especialidad doctoral PhD en Teología. Esto es solo una parte de la trayectoria de este autor que, aunque a la edad de dieciocho años se quedó ciego, pero esto no fue impedimento alguno para tratar de superarse y lograr tantas cosas con la ayuda de Dios.