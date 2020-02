La Más Reciente Obra Publicada Del Autor Carlos Esquivel, Higinio El Soñador, Una Novela Centrada En Historias De Vida, Llena De Momentos Esotéricos Y Mágicos Que Acarrean Una Tormenta De Metáforas Inexplicables

El autor de esta maravillosa obra literaria, Carlos Esquivel, nos comenta un poco acerca de la misma: "Me tomó casi ochenta años entrevistar a mis personajes entrañables; a veces abortaba su insistencia, cuando pedían qué yo los escuchara. Tocaban a mi puerta todas las mañanas para contarme el peregrinar de sus vidas; me conmovía y los escuchaba y, así, mientras ellos desahogaban sus cuitas, mis escritos crecían. Luego, me interesé en conocer sus historias, empecé a hacer preguntas, y ellos me relataban sus desventuras —que son muchas— y, sus alegrías —que son pocas—. Sus reuniones consuetudinarias desde niños las realizaban en las azoteas de las paupérrimas vecindades, dónde ellos viven; al platicar conmigo, utilizan un lenguaje coloquial subido de tono. Al inicio de la novela, están en los seis y siete años de edad. Basilio, Octavius e Higinio van creciendo y me describen sus parábolas. Percibí cuando la testosterona les empezaba a hacer justicia; me contaban explícitamente sus primeros escarceos físicos con chicas de su misma edad; también, me participaron de varios funerales irremediables, los ví llorar, reír y morir. Y, yo lloré con ellos".