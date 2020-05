La Más Reciente Obra Publicada Del Autor Cesar Santos, Poesía Inédita, Un Compendio De Expresiones Literarias Donde Se Plasman Los Sentimientos Ambiguos E Intensos Del Ser, Enmarcados En La Gracia De Dios Sobre Sus Hijos

ANNA, Texas, 29 de mayo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Poesía inédita, es una obra escrita por la mano del autor Cesar Santos. El mismo es el tercer hijo de Gloria Santos, de una niñez humilde. Criado en su infancia hasta los once años en la colonia Carmen Cerdán, en la delegación Coyoacán, México D.F. No conoció el calor de padre, más tuvo mucho cariño y fue muy consentido por su mamá; que fue padre y madre para él y sus tres hermanos. Después de los once años se mudaron a la colonia Consejo Agrarista, delegación Iztapalapa, en donde actualmente radica su mamá. Terminó sus últimos dos años de secundaria en la escuela secundaria 275 en la colonia Consejo Agrarista. El último grado antes de terminar la secundaria, ganó un concurso de poesía que se realizó en dicha secundaria. Cuando supo que estaba entre los tres primeros finalistas, fue increíble; esto le enseñó a saber que en la vida no hay imposibles. Ahora sus metas eran más contundentes y desea ser un excelente escritor a sus, ya casi, 52 años.