La Más Reciente Obra Publicada Del Autor Eduardo Lasalle, ¿El Amor Tocó A Sus Puertas?, Una Perspectiva Personal De Como El Amor Es El Elemento Más Importante Para El Ser Humano, Y Todas Las Circunstancias Que Lo Rodean

El autor de esta interesante obra literaria, Eduardo Lasalle, nos comenta un poco acerca de la misma: "Este libro es sobre el amor de pareja. Como yo visualizo el amor, basado en mis experiencias y las experiencias de otras personas. En él se tratan temas interesantes acerca del amor, como lo son: ¿Por qué nos enamoramos (amor verdadero)?, ¿son las personas fieles, sinceras?, ¿es el amor es para toda la vida?, ¿en los pensamientos de la gente hay sinceridad?, mejor no me enamoro para no sufrir, ¿si tengo sexo, pero no me enamoro, es mejor para no sufrir?, Te voy a olvidar con otro o con otra, si no es mío o mía no es de nadie, me perdí en el alcohol y en las drogas porque me dejó por otro o por otra, he estado con otros u otras y no puedo olvidar a mi ex pareja; entre otros".