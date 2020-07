La Más Reciente Obra Publicada Del Autor Gerardo Solórzano García, One Eagle's Journey To Glory, Una Obra Literaria Fantástica Enmarcada En La Cultura Ancestral Mexicana Donde Se Sigue A Una Flamante Águila Y Su Viaje Profético

Publicada por la editorial Page Publishing, la obra del autor Gerardo Solórzano Garcia, One Eagle's Journey to Glory, es una obra literaria enmarcada en la cultura ancestral mexicana y que sigue las fantásticas aventuras de un águila que emprende un viaje en busca de justicia, y que termina convirtiéndose en algo que marcará su destino para siempre.

Para las personas que gustan de una narrativa fresca, donde se narran los acontecimientos con un lenguaje literario sublime y eminente, e historias llenas de aventuras y misterios, con un toque de cultura; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro realizando la compra de One Eagle's Journey to Glory en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

Acerca de Page Publishing:

Page Publishing es una editorial tradicional que presta todo tipo de servicios, maneja todos los temas intrínsecos involucrados en la publicación de los libros de sus autores incluyendo la distribución en las tiendas minoristas más grandes del mundo y la generación de las regalías. Page Publishing sabe que los autores necesitan ser libres para crear, no atados a un negocio complicado con temas como la conversión de libros en línea, establecer cuentas de ventas, seguros, impuestos y temas similares. Sus autores pueden dejar atrás estos temas tan tediosos, complejos y que representan una pérdida de tiempo para ellos, y enfocarse en su pasión; escribir y crear. Aprende más en www.pagepublishing.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1217453/Gerardo_Sol_rzano_Garcia.jpg

FUENTE Page Publishing

