La Más Reciente Obra Publicada Del Autor Juan García, Conociendo Las Señales De Los Tiempos, Una Revelación De Los Acontecimientos Que Dios Tiene Profetizados Para Este Mundo Y Del Cómo Se Debe Estar Preparado Para La Llegada De Ellos

El autor de este extraordinario libro, Juan García, nos comenta un poco acerca del mismo: "Después que terminé de escribir este libro, he tenido varias visiones durante la noche, en las cuales Dios me ha mostrado varios eventos que estarían a punto de suceder en el mundo, muy sobre todo en los Estados Unidos de América. El Señor me ha dicho que debo publicar este libro lo antes posible para que el mundo se prepare y pueda enfrentar los grandes acontecimientos que vendrán. No debemos estar prolongando por más tiempo nuestra preparación; el fin viene y las profecías se cumplen cada día ante nuestros ojos. En las visiones que recibí, se me revelaron escenas terribles y otras fantásticas; y estas cosas que vi, me han motivado para escribir el próximo libro, en el cual hablaré detalladamente de lo que vi. Se me reveló cuando termina el tiempo de gracia para el mundo, cuando comenzó el juicio de los vivos, vi al pequeño grupo que permanecerá de pie ante la crisis de angustia que nos espera, el tiempo de la ley dominical, vi al cuerno pequeño levantarse por encima de los demás y hacer guerra, vi la guerra que vendrá y otras cosas que el Señor me reveló. Poco tiempo después de haber terminado este libro; se cumplió una profecía que yo había escrito aquí diciendo que sucedería pronto; y fue el cierre del gobierno federal; quise publicar este libro cuanto antes, porque Dios me dijo que lo hiciera. Su palabra tiene que cumplirse y esta es su palabra, lo que está escrito aquí, Dios me lo reveló a través de su espíritu, y me dijo que sus palabras son fieles y verdaderas. Ojalá podamos entender el tiempo en el que vivimos hoy, y el tiempo que nos espera".