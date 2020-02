La Más Reciente Obra Publicada Del Autor Juan Manuel Silvestre, El Día Del Juicio Final Sabrás Lo Que Te Contiene, Una Historia Del Fin De Los Tiempos Donde Se Traduce Un Toque De Toda La Verdad Innegable Por La Cual Seremos Enjuiciados Todos

El autor continúa hablando de su obra: "El juicio se cierne sobre nuestras obras, acciones y actos. La ley de Dios es el reglamento por el cual se demandará su incumplimiento. Esta norma de Dios: la ley de los diez mandamientos, se sostiene en el fundamento: su amor. El juicio se origina como resultado a un período de tiempo ya cumplido, una extensión profética, cuya consumación determina el inminente regreso de Cristo, pues con su venida, viene solo el veredicto; pues su juicio se ha ventilado antes de su regreso. Según lo describe la obra, ese juicio ya dio inicio, como lo establecen las profecías de Daniel y Apocalipsis; y muy pronto en un futuro culminará, aunque no puede conocerse dicha fecha. Lo cierto es que, aunque no existe la posibilidad de saber cuándo concluirá el juicio, nadie puede identificar una fecha. Cuando el reloj de Dios marque la hora final, entonces el Padre pronunciará con voz de mando, ese momento cuando Cristo debe venir en su segundo regreso. Él, Cristo, debe cumplir la voluntad del Padre, despojándose de su ropaje de sacerdote y abogado intercesor durante el juicio, para cubrirse del atuendo de un juez firme a la ley de la libertad y el amor. El juicio cubre todas las épocas de la humanidad y todas las personas nacidas en el pasado, presente y futuro, todos serán juzgados; pero no todos podrán salvarse. Aunque solo Dios lo sabe, en verdad cada persona puede elegir salvarse o no, según lo estable esta obra".

Publicado por la editorial Page Publishing, la obra del autor Juan Manuel Silvestre, El día del Juicio Final sabrás lo que te contiene, nos muestra la historia del fin, con una pizca novelesca en ocasiones, y al mismo tiempo con un crudo cuadro de la realidad, en lo tocante a nuestras acciones; la misma traduce un toque de toda la verdad innegable por la cual seremos enjuiciados todos.

Para las personas que gustan de ampliar sus conocimientos teológicos y bíblicos, llenando su alma de esta sabiduría para lograr un discernimiento y entendimiento de los acontecimientos venideros en el final de los tiempos; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro realizando la compra de El día del Juicio Final sabrás lo que te contiene en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

Acerca de Page Publishing:

Page Publishing es una editorial tradicional que presta todo tipo de servicios, maneja todos los temas intrínsecos involucrados en la publicación de los libros de sus autores incluyendo la distribución en las tiendas minoristas más grandes del mundo y la generación de las regalías. Page Publishing sabe que los autores necesitan ser libres para crear, no atados a un negocio complicado con temas como la conversión de libros en línea, establecer cuentas de ventas, seguros, impuestos y temas similares. Sus autores pueden dejar atrás estos temas tan tediosos, complejos y que representan una pérdida de tiempo para ellos, y enfocarse en su pasión; escribir y crear. Aprende más en www.pagepublishing.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1087632/Juan_Manuel_Silvestre.jpg

FUENTE Page Publishing

Related Links

https://www.pagepublishing.com



SOURCE Page Publishing