La Más Reciente Obra Publicada Del Autor Luis F. Aréstegui, Versos Para El Alma, Un Compendio De Versos Donde Se Evoca El Conflicto Interminable Del Ser O No Ser Para Llevar Al Lector A La Reflexión

El autor de esta maravillosa obra literaria, Luis F. Aréstegui, nos comenta un poco acerca de la misma: "En estos versos se encuentra el eterno conflicto de ser o no ser. Aclamar y reclamar a Dios por los abusos y traumas de la vida sostenidos en el tiempo hasta el fin de nuestra existencia. Estos versos se basan en un grito, por vivir en una época conservadora en que todo estaba oculto; por lo que fueron guardados por más de 50 años, hasta que son sacados a la luz y enriquecidos con versos actuales. Esperando pueda ayudar a reflexionar a que el mundo no va a cambiar si no tú".