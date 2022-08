La más reciente obra publicada del autor Mayke Romo, My Father Envies Me, Historia de la vida Real, nos presenta la desgarradora historia de un hombre noble y el sufrimiento causado por un mal padre.

HOUSTON, 12 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El reciente lanzamiento del libro My Father Envies Me, escrito por el autor Mayke Romo, Historia de la vida Real, y publicado por la editorial Page Publishing, nos presenta la historia de vida de este hombre, que desde muy pequeño recibió maltratos y saboteos por parte de su padre sin él saber el porqué. Historia que deja un mensaje muy particular.

My Father Envies Me (English and Spanish Version)

My Father Envies Me, es una obra escrita por la mano del auto Mayke Romo, Historia de la vida Real, el cual nos habla un poco acerca de la misma: "He sido huérfano desde que tenía ocho meses. Desafortunadamente, fui maltratado por un padre malo y envidioso, y toda mi vida ha sido un tormento con él. Describiré, en este libro, a mi padre como la persona que más daño me ha hecho a lo largo de mi vida, porque nunca me he encontrado con otra persona como él. A lo largo de mi vida, ha saboteado mis logros, me ha puesto mal con toda la familia y amigos, y nunca quiso que saliera adelante porque se siente menos que yo. Por supuesto, lo he perdonado por todo el mal que me ha hecho, y le pido a Dios que le dé cosas buenas a pesar de todo el daño que me ha hecho y aunque nunca me ha pedido una disculpa. Espero que nadie sufra lo que yo he sufrido y que no haya más otros padres como él".

Publicada por la editorial Page Publishing, la obra del autor Mayke R., My Father Envies Me, nos presenta la vida de este ejemplar inmigrante, nos presenta la historia de vida de este hombre, que desde muy pequeño recibió maltratos y saboteos por parte de su padre sin él saber el porqué. Historia que deja un mensaje muy particular.

Para las personas que gustan de la lectura de historias realizadas con una narración real, donde las experiencias dejan un mensaje de aprendizaje y superación; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando My Father Envies Me en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

Page Publishing es una editorial tradicional que presta todo tipo de servicios, maneja todos los temas intrínsecos involucrados en la publicación de los libros de sus autores incluyendo la distribución en las tiendas minoristas más grandes del mundo y la generación de las regalías. Page Publishing sabe que los autores necesitan ser libres para crear, no atados a un negocio complicado con temas como la conversión de libros en línea, establecer cuentas de ventas, seguros, impuestos y temas similares. Sus autores pueden dejar atrás estos temas tan tediosos, complejos y que representan una pérdida de tiempo para ellos, y enfocarse en su pasión; escribir y crear. Aprende más en www.pagepublishing.com.

