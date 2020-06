La Más Reciente Obra Publicada Del Autor Pedro Alejandro Vijil, El Basurero, Una Novela Que Nos Lleva A Través De Las Experiencias De Aquellos Que No Tienen Voz Para Ser Escuchados

HOMESTEAD, Florida, 25 de junio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Basurero, es una obra escrita por la mano del autor Pedro Alejandro Vijil. El mismo nos habla un poco acerca del libro: "Una de las cosas que siempre me parecieron injustas es que solamente unos pocos tienen el privilegio de poder compartir, con su modulada voz, sus penas, sus alegrías y esperanzas, es decir, su propia historia. Pero ¿qué de aquellos que también han sufrido, pero no tienen voz para contarlo? Haciendo uso de la magia robada a la madre naturaleza, tal como lo hizo Prometeo con el fuego de los dioses del Olimpo, le he dado vida y voz a todo elemento inanimado que encontré hundido en su propio silencio, en el bondadoso basurero. De esta manera, cada uno de ellos, ahora puede contar, con voz inagotable, su propia historia. Historias llenas de heroísmo, compasión, sacrificio y estoicismo. Entre usted, amigo lector, al basurero sin escrúpulos, que en él encontrará (se lo aseguro), solo esparcimiento y la inspiración para decir, como dicen ellos en el basurero, ¡todo pasará! Todo se diluye en el espejo del tiempo".