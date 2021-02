La más reciente obra publicada del autor Rubert Jose Figueredo Michelangelli, Volver a empezar, un relato personal lleno de valor, determinación y superación que lo ha llevado a salir adelante siendo ejemplo para muchos

El autor de esta maravillosa obra literaria, Rubert Jose Figueredo Michelangelli, nos habla un poco acerca de la misma: "¿Cuántas veces nos ha tocado iniciar nuevamente el recorrido hacia la obtención de una meta porque las cosas no salieron como las planificamos? Nuestra vida está llena de planes, pero siempre debemos tener presente que la ruta es muy cambiante, y ese revés inesperado del timón en la trayectoria, reingeniería de proyectos personales y en general, tratar de levantarnos ante una caída, en muchas ocasiones nos puede desgastar y debilitar como persona, porque conlleva enfrentarnos a la resistencia a lo desconocido, desprendernos de los apegos e incluso ganarle la batalla al estrés o depresión. La presente obra es la vivencia de un migrante venezolano que le toca dejar a sus seres queridos, bienes, y apartarse temporalmente del ejercicio de su profesión como ingeniero-empresario, para dedicarse a diversos oficios como limpiador, ayudante de cocina, repartidor de comida y entrenador deportivo en un país del primer mundo como lo es los EE. UU. La idea no es tratar de describir un manual de cómo realizar una migración exitosa, sino que a través de las historias narradas evidencies las estrategias que utilizó el autor para enfrentar los obstáculos que se le presentaron en un terreno de juego con reglas diferentes. Así que, si sufriste la ruptura de una relación amorosa, ¡este libro es para ti!, si estás afligido por haber perdido tu empleo ¡este libro es para ti!, si la tristeza te invade el alma por haber reprobado una materia en tu universidad ¡este libro es para ti! Cualquier situación que te acongoje por no haber obtenido los resultados esperados conserva la esencia de lo que aquí se expone. Estamos juntos en esto y rendirse no es una opción, toma estas anécdotas como ejemplos de que aun cuando nos cantaron el tercer strike siempre tendremos un próximo turno al bate, si nos dieron un knock out la vida nos dará revancha, en fin, siempre habrá la oportunidad de escribir con optimismo el comienzo de un nuevo capítulo que llevará como título: Volver a empezar".

Publicada por la editorial Page Publishing, la obra del autor Rubert Jose Figueredo Michelangelli, Volver a empezar, nos muestra la historia personal del autor narrada en primera persona, donde sobresalen las luchas y pruebas que tuvo que superar a lo largo de toda su vida para alcanzar la felicidad plena y convertirse en una persona ejemplar en la sociedad.

Para las personas que gustan de la lectura de historias realizadas con una narración real, donde las experiencias personales dejan un mensaje de inspiración para la superación personal; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando Volver a empezar en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

