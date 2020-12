La más reciente obra publicada del autor Victoriano Arias Ruiz, Cómo he controlado mi salud de la mira del asesino silencioso. La nueva epidemia mundial, conocida como la diabetes, un relato personal lleno de valor, determinación y superación que lo llevó a salir adelante pese a la enfermedad

Cómo he controlado mi salud de la mira del asesino silencioso. La nueva epidemia mundial, conocida como la diabetes , es una obra escrita por la mano del autor Victoriano Arias Ruiz, es nacido el 08 de enero de 1957 y crecido en Ixtlahuacan en el estado de Colima, México. Sus padres Jesús Arias y su madre, Rosa Ruiz tuvieron 5 hijos, 4 varones y una mujer. Estos eran campesinos y, al ellos ser campesinos, él y sus hermanos comenzaron a trabajar con ellos desde muy pequeños. A los 4 años comenzó a trabajar con su padre, levantando las milpas cuando este las escarbaba, prácticamente en cuanto comenzaron a caminar a él y sus hermanos los pusieron a trabajar, pero estas experiencias le enseñaron mucho a lo largo de su vida desde muy pequeño.

El autor de esta maravillosa obra literaria, Victoriano Arias Ruiz, nos habla un poco acerca de la misma: "Gracias le doy a mi Dios y a nuestro señor Jesucristo por poner mi corazón al escribir este libro, el cual espero que ayude a todos mis hermanos que están en Cristo, alrededor del mundo, los cuales padecen de diabetes o tienen diabetes. Si no sabías, como yo no lo sabía, en la década de los ochenta, en el mundo había 109 millones de personas con diabetes. Cuando salió la revista que publicaba estos números el 13 de junio del 2017, ya había en el mundo 422 millones de personas con la diabetes en todo el mundo. Esto significa que está subiendo durante cada década, más de 100 millones en todo el mundo. Antes le llamaban "El Asesino Silencioso", pero ahora le llaman "La Nueva Epidemia Mundial". ¿Sabes por qué le llaman "El Asesino Silencioso"? Porque no te duele nada, solo sientes mucha sed y ganas de orinar varias veces, de día y de noche, junto a un calor que te hace sudar mucho en la noche mientras duermes".

Publicada por la editorial Page Publishing, la obra del autor Victoriano Arias Ruiz, Cómo he controlado mi salud de la mira del asesino silencioso. La nueva epidemia mundial, conocida como la diabetes, nos muestra la historia personal del autor narrada en primera persona, donde sobresalen las luchas y pruebas que tuvo que superar a lo largo de toda su vida para alcanzar la felicidad plena y convertirse en una persona ejemplar en la sociedad, logrando superar esta enfermedad también, el cual como propósito tiene ayudar y orientar a aquellas personas que padecen de esta enfermedad alrededor del mundo.

Para las personas que gustan de la lectura de historias realizadas con una narración real, donde las experiencias personales dejan un mensaje de inspiración para la superación personal; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando Cómo he controlado mi salud de la mira del asesino silencioso. La nueva epidemia mundial, conocida como la diabetes en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

