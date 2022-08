La más reciente obra publicada Juan Contreras, Fuimos herederos del Infierno, presenta un análisis a las escrituras que nos llevará a encontrar el camino a la redención

SAN DIEGO, Calif., 17 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El reciente lanzamiento del libro Fuimos herederos del Infierno, escrito por el autor Juan Contreras, y publicado por la editorial Page Publishing, nos presenta un análisis de las escrituras que nos lleva a reflexionar y buscar el camino de Dios, para lograr salvar nuestras almas de su mano, mostrándonos como podemos alejarnos de los senderos peligrosos de la vida.

Fuimos Herederos del Infierno

Fuimos herederos del Infierno, es una obra escrita por la mano del autor Juan Contreras, escritor nacido en el Valle de ciudad Juárez, Chihuahua, México, en el año 1962 y se pueden preguntar ¿podrá salir algo bueno de esta ciudad tan violenta?, salió alguien que, gracias a Dios, le dio la idea de escribir este libro.

El autor de esta extraordinaria obra literaria, Juan Contreras, nos comenta un poco acerca del contenido de esta: "Somos herederos del Infierno porque no conocemos quien nos puede revelar la verdad, somos herederos del Infierno, porque no conocemos el verdadero camino, ese camino que nos puede liberar de ir a ese infierno. Somos herederos del infierno porque no llevamos una vida buena y sentimos un gran vacío en nuestra existencia, pero hay solución en alguien que nos quiere dar una gran nueva vida".

Para las personas que gustan de una lectura agradable, interesados en nutrir su intelecto con lecturas que dejan mensajes de reflexión; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando Fuimos herederos del Infierno, en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

