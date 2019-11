La mayor planta solar con células bifaciales NTOPCon de Europa del Este se une a la red eléctrica nacional

"La elevada bifacialidad es una de las características claves de los productos de Jolywood. La bifacialidad de los productos de Jolywood es de hasta un 85%, equivalente a un 20-25% más de lo que se encuentra disponible en el mercado al día de hoy. La planta solar Starosynyavs'kyi de 5,6 MW con tecnología bifacial NTOPCOn fue diseñada para aumentar la tasa de reflexión en suelos claros, en respuesta a las exclusivas características geográficas de su ubicación. Estas características aseguran una alta eficiencia en la conversión de energía y aumentan significativamente la capacidad de la generación de energía", manifestó el Dr. Liu Zhifeng, director de Jolywood Taizhou.

"Nuestros módulos tienen una mayor eficiencia en comparación con otros productos. La eficiencia de la producción en masa de nuestras células ya alcanza el 23,2%, mientras que la potencia de los módulos se ubica entre 440-455 W y hay también una mayor confiabilidad para obtener valores de LeTID (degradación inducida por la luz y las temperaturas elevadas) y LID (degradación inducida por la luz) inferiores. Todo esto hace descender el LCOE para nuestros clientes", agregó el Dr. Liu.

El gobierno de Ucrania ha promulgado una nueva ley sobre energías renovables para pasar de una tarifa de alimentación (FIT, por sus siglas en inglés) a un sistema de subasta competitiva, lo cual significa que en el futuro los inversores darán más importancia al LCOE.

"La movida del gobierno de Ucrania ha representado una oportunidad única para que Jolywood dé respuesta a la creciente demanda del mercado de dicho país con módulos bifaciales de bajo LCOE", afirmó el Dr. Liu. "Aprovechando este nuevo impulso, estamos ansiosos por cooperar con nuestros asociados de Europa Central y del Este para impulsar aún más la generación de energía y lograr una mejor estabilidad energética. El próximo mes, la mayor planta fotovoltaica de tipo N en el ámbito mundial –el proyecto de 125 MW en Omán- compuesta en un 100% por módulos Jolywood NTOPCon va a quedar conectada a la red eléctrica. Es una buena señal de que los productos bifaciales NTOPCon son bienvenidos en cada vez más y más mercados".

