La mayoría de los pacientes con cáncer y con COVID-19 tienen una respuesta inmune similar a la de las personas sin cáncer

BRONX, NUEVA YORK, 22 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Según un nuevo estudio de investigadores del Montefiore Health System y la Escuela de Medicina Albert Einstein, la mayoría de las personas con cáncer que se contagiaron del nuevo coronavirus producen anticuerpos a una tasa comparable con el resto de la población. Sin embargo, su capacidad de producirlos depende del tipo de cáncer y los tratamientos que han recibido. Los hallazgos publicados hoy en línea en Nature Cancer pueden resultar en un mejor cuidado para los pacientes con cáncer, quienes enfrentan un riesgo mucho mayor de morir de COVID-19, y sugieren que estos pacientes deberían responder bien ante las vacunas contra la COVID-19.

"Realizamos el estudio por nuestra preocupación de la posibilidad de que los pacientes con cáncer que desarrollan COVID-19 no se beneficien con el mismo nivel de protección de anticuerpos que las personas sin cáncer, debido a que muchos están inmunocomprometidos", expresó Astha Thakkar, licenciada en medicina y cirugía, miembro de hematooncología de Montefiore y primera autora del artículo. "Nuestros hallazgos ofrecen certeza de que la mayoría de las personas con cáncer pueden generar una respuesta de anticuerpos al coronavirus similar a la de la población general. Según nuestro estudio, es posible que las personas con historial de cáncer estén protegidos de una reinfección de la misma manera que aquellos sin historial de enfermedad, y probablemente respondan bien antes las vacunas".

El estudio retrospectivo incluyó a 261 pacientes con cáncer, de los cuales el 77 % fueron diagnosticados con tumores sólidos malignos y el 23 % con tumores malignos hematológicos (sanguíneos). Su tasa general de seroconversión (producción de anticuerpos en respuesta a una infección) fue del 92 %. No obstante, cuando se compararon los pacientes con tumores sólidos malignos con los de tumores sanguíneos malignos, los pacientes con cáncer en la sangre presentaron una tasa de seroconversión de solo el 81.7 %, significativamente menor que la tasa de seroconversión del 94.5 % para pacientes con tumores sólidos.

"Se sabe que los tratamientos que comúnmente se proporcionan a pacientes con cáncer en la sangre, como terapia con anticuerpos anti- CD20, trasplantes de células madre y esteroides, debilitan el sistema inmune, lo que puede explicar la tasa más baja de anticuerpos desarrollados en estos pacientes y su mayor riesgo de contraer COVID-19 grave", explicó el autor principal Balazs Halmos, M.D., M.S., director el Programa multidisciplinario de oncología torácica en Montefiore, profesor de medicina en Einstein y miembro del Centro Oncológico Albert Einstein (AECC).

"Debemos prestar especial atención a los pacientes con cáncer en la sangre y considerar estrategias proactivas para garantizar que estos tengan un tratamiento adecuado", expresó Sanjay Goel, licenciado en medicina y cirugía, oncólogo médico en Montefiore, profesor de medicina en Einstein, miembro del AECC y coautor del artículo. "Este estudio plantea la necesidad de una mayor investigación de las vacunas contra la COVID-19 y los tratamientos actuales para las personas con cáncer en la sangre".

En un artículo publicado el año pasado en Cancer Discovery, el Dr. Halmos y sus colegas descubrieron que los pacientes con COVID-19 con cáncer en la sangre presentaron tasas de mortalidad mucho más altas con respecto a los pacientes con tumores sólidos. La mortalidad se relacionaba más estrechamente con la edad y las comorbilidades que con el tratamiento activo del cáncer.

Los participantes del estudio recibieron tratamiento en el Montefiore entre el 1.° de marzo de 2020 y el 15 de septiembre de 2020, y dieron positivo en el test de COVID-19 a través de pruebas PCR para detectar coronavirus, una previa exposición a la COVID-19 a través de pruebas de anticuerpos, o ambas. Los pacientes tenían un promedio de 64 años y fueron divididos casi equitativamente entre hombres y mujeres. El 56 % de los pacientes (147/261) tenían coronavirus sintomático, mientras que el 44 % (114/261) presentaban una infección asintomática.

Más del 40 % de los pacientes eran afroamericanos, el 30 % eran hispanos, casi el 15 % eran caucásicos, 3 % eran asiáticos y 6 % pertenecían a otros grupos étnicos.

El artículo se titula "Patterns of seroconversion for SARS-COV2-IgG in Patients with Malignant Disease and association with anti-cancer therapy".

Otros autores de Montefiore-Einstein son: Kith Pradhan, Ph.D., Shawn Jindal, M.D., Zhu Cui, M.D., M.P.H., Bradley Rockwell, M.D., Akash Pradip Shah, M.S., Stuart Packer, M.D., R. Alejandro Sica, M.D., Joseph A Sparano, M.D., D. Yitzhak Goldstein, M.D. y Amit Verma, M.B.B.S.

El estudio fue financiado en parte por el Centro Oncológico Albert Einstein (P30 CA013330 y subvención del NCORP 2UG1CA189859-06), por el fondo de Jane A. y Myles P. Dempsey y por el fondo de la familia Pelka. Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

Acerca del Montefiore Health System

Montefiore Health System es uno de los principales sistemas de salud académicos de Nueva York y es un líder reconocido por ofrecer cuidado responsable, personalizado y de excelente calidad a aproximadamente tres millones de personas de las comunidades del Bronx, Westchester y Hudson Valley. Consta de 10 hospitales, como el Hospital de Niños de Montefiore, Burke Rehabilitation Hospital y más de 200 centros de salud para pacientes ambulatorios. La investigación clínica y traslacional avanzada en su Escuela de Medicina Albert Einstein informa directamente sobre el cuidado de los pacientes y mejora los resultados. Desde sus centros de excelencia Montefiore-Einstein en tratamientos contra el cáncer, cardiológicos y vasculares, pediatría y trasplante, hasta su notable programa de salud en la escuela, Montefiore es un sistema de salud totalmente integrado que proporciona cuidados coordinados e integrales a los pacientes y sus familias. Para obtener más información, visite www.montefiore.org. Síganos en Twitter y encuéntrenos en Facebook y YouTube.

Acerca de la Escuela de Medicina Albert Einstein

La Escuela de Medicina Albert Einstein es uno de los principales centros del país para estudios, educación médica e investigación clínica. Durante el año académico 2020-2021, Einstein aloja a 721 estudiantes de M.D., 178 estudiantes de Ph.D, 109 estudiantes en el programa M.D./Ph.D. combinado y 265 miembros de investigaciones posdoctorales. La Escuela de Medicina cuenta con más de 1,900 profesores de tiempo completo que se encuentran en el campus principal y en sus afiliadas clínicas. En 2020, Einstein recibió más de $197 millones en premios de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH). Esto incluye el financiamiento de importantes centros de investigación en Einstein para estudios sobre envejecimiento, trastorno del desarrollo intelectual, diabetes, cáncer, investigación clínica y traslacional, enfermedad hepática y SIDA. Otras áreas donde la Escuela de Medicina concentra sus esfuerzos incluyen la investigación del cerebro en desarrollo, neurociencia, enfermedad cardíaca e iniciativas para reducir y eliminar las desigualdades raciales y étnicas en la salud. Junto con Montefiore, el hospital universitario y el centro médico académico para Einstein, promueve investigaciones clínicas y traslacionales para agilizar los plazos en el que los nuevos hallazgos se convierten en tratamientos y terapias que beneficien a los pacientes. Einstein lleva a cabo uno de los programas de capacitación para residentes y becarios más grandes en las profesiones médicas y odontológicas de los Estados Unidos, a través de Montefiore y una red de afiliadas que incluye hospitales y centros médicos en el Bronx, Brooklyn y Long Island. Para obtener más información, visite www.einstein.yu.edu, lea nuestro blog, síganos en Twitter, visítenos en Facebook , y mírenos en YouTube.

FUENTE Montefiore Health System; Albert Einstein College of Medicine

