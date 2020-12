La médecine traditionnelle chinoise Lianhua Qingwen de Yiling Pharmaceutical maintenant disponible au Zimbabwe

SHIJIAZHUANG, Chine, 17 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Mercredi, Yiling Pharmaceutical a annoncé que l'Autorité de contrôle des médicaments du Zimbabwe a délivré une approbation d'enregistrement de ses capsules Lianhua Qingwen brevetées, ce qui signifie qu'elles répondent aux normes d'homologation auxquelles est assujettie la médecine complémentaire.

Les capsules Lianhua Qingwen sont les produits phares de Yiling Pharmaceutical pour le traitement de maladies spécifiques comme le rhume, la grippe et la COVID-19. Depuis l'éclosion de la COVID-19, les autorités chinoises et les protocoles nationaux de diagnostic et de soins ont recommandé l'utilisation des capsules Lianhua Qingwen pour le traitement de la COVID-19 dans plus de 20 provinces et villes, en faisant le médicament breveté chinois le plus souvent recommandé. En avril 2020, la National Medical Products Administration of China a permis d'indiquer que les capsules Lianhua Qingwen convenaient aux « formes légères ou modérées de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) » dans les indications approuvées existantes.

Au cours de la pandémie, Zhong Nanshan, Li Lanjuan, and Zhang Boli, trois universitaires de l'Académie chinoise d'ingénierie, en collaboration avec 23 hôpitaux accueillant des patients atteints de la COVID-19 ont mené une étude intitulée « Efficacy and safety of Lianhuaqingwen capsules, a repurposed Chinese herb, in patients with coronavirus disease 2019: A multicenter, prospective, randomized controlled trial » (Efficacité et innocuité des capsules de Lianhua Qingwen, une herbe chinoise revalorisée, chez les patients atteints de la maladie à coronavirus 2019 : un essai multicentrique, prospectif et contrôlé à répartition aléatoire). Les résultats de l'étude ont été publiés dans le magazine européen de renom Phytomedicine en mai 2020. Ils indiquent que le Lianhua Qingwen peut grandement soulager les symptômes cliniques de la COVID-19 tels que la fièvre, la fatigue, la toux et autres ainsi qu'améliorer de manière visible les lésions mises en évidence par l'imagerie des poumons, réduire la durée des symptômes et accroître le taux de guérison clinique.

Actuellement, les capsules Lianhua Qingwen ont pénétré les marchés de près de 20 pays et régions, notamment le Canada, le Brésil, la Russie, la Roumanie, le Koweït et les Philippines. De plus, des demandes pour l'approbation de leur enregistrement ont été soumises dans des dizaines de pays à travers le monde. Au Koweït, il a été permis d'ajouter que le Lianhua Qingwen convient au traitement de la COVID-19; tandis que le ministère de la Santé de l'Ouzbékistan a sélectionné ce médicament comme l'un des traitements de la maladie.

Lianhua Qingwen est une médecine traditionnelle chinoise novatrice mise au point lors de l'épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) de 2003. Depuis sa mise sur le marché il y a 17 ans, le Lianhua Qingwen a été recommandé plus de 20 fois dans les protocoles nationaux de diagnostic et de soins à l'occasion de crises sanitaires importantes comme celles causées par la grippe A, la grippe B, la grippe aviaire et la COVID-19. C'est devenu un médicament représentatif dans le cadre de la réponse aux menaces d'infectiosité virale pour la santé publique.

